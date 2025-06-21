أوليس يسبق موسيالا ودي ماريا في سباق هدافي مونديال الأندية

معتز الشامي (واشنطن)

تقدم مايكل أوليس على زميله في فريق بايرن ميونيخ جمال موسيالا، والمخضرم أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا في السباق للفوز بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025.

وسجل الجناح هدف الفوز في فوز بايرن ميونيخ 2-1 على بوكا جونيورز، الذي ضمن له التأهل، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة، وبفضل التمريرتين الحاسمتين اللتين صنعهما في فوز بايرن ميونيخ الساحق 10-0 على أوكلاند سيتي، يتمتع أوليس بالأفضلية على موسيالا ودي ماريا.

وكان الأخير قد سجّل ركلتي جزاء في فوز بنفيكا 6-0 على أوكلاند سيتي، ليضافا إلى ركلة الجزاء التي سجّلها ضد بوكا جونيورز في مباراتهم الافتتاحية، مع ذلك، لم يكن يوما إيجابيا في المكتب لموسيالا، حيث أُجبر نجم بايرن الشاب على مغادرة الملعب ضد بوكا بسبب إصابة قد تُهدد مشاركته المستقبلية.

ويتصدر أوليس صدارة الهدافين بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 135 دقيقة لعب، وتساوى في الأهداف مع جمال موسيالا الذي سجل ثلاثية ولم يصنع خلال 54 دقيقة فقط، كما سجل أنخيل دي ماريا (بنفيكا) 3 أهداف خلال 167 دقيقة لعب.

وعن آلية اختيار هدافي البطولة، فالجائزة يحصل عليها اللاعب الذي يُسجل أكبر عدد من الأهداف في البطولة النهائية، وإذا تعادل لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف، يُعتمد عدد التمريرات الحاسمة (وفقاً لما يُحدده أعضاء لجنة الدراسات الفنية في فيفا)، وإذا ظل لاعبان أو أكثر متساويين بعد الأخذ في الاعتبار عدد التمريرات الحاسمة، فسيتم أخذ إجمالي الدقائق التي لعبها في البطولة في الاعتبار، مع تصنيف اللاعب الذي لعب دقائق أقل أولاً.