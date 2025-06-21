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الرياضة

مبابي يغيب عن الريال مرة أخرى!

مبابي يغيب عن الريال مرة أخرى!
21 يونيو 2025 19:42

فلوريدا (رويترز)
قال نادي ريال مدريد إن مهاجمه كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق اليوم، ومن المقرر أن يغيب عن مباراة بطل أوروبا 15 مرة أمام باتشوكا في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية لكرة القدم غداً الأحد.
وقال متحدث باسم النادي الإسباني إن مبابي، الذي دخل مستشفى في ميامي الأسبوع الماضي بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء، ظل في فندق الفريق ولن يسافر إلى تشارلوت في ولاية نورث كارولينا لخوض مباراة الغد.
وتعادل ريال مدريد 1-1 مع الهلال السعودي في مباراته الافتتاحية في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة ويحتل المركز الثاني متأخراً عن رد بول سالزبورج المتصدر بثلاث نقاط، فيما يتذيل باتشوكا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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