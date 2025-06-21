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الرياضة

ميسي: رونالدو ليس صديقي!

ميسي: رونالدو ليس صديقي!
21 يونيو 2025 20:00

معتز الشامي (واشنطن) 

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تحدث ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، عن علاقته بكريستيانو رونالدو بعد التنافس الكبير بينهما على أرض الملعب، وقال ليونيل ميسي إنه يكن احتراماً كبيراً لكريستيانو رونالدو، لكن الأسطورتين «ليسا صديقين».
وتصدر ميسي عناوين الصحف مرة أخرى بعد أن منح ركلته الحرة إنتر ميامي فوزه الأول في كأس العالم للأندية 2025، بتغلبه على بورتو 2-1 في ملعب «مرسيدس بنز».
وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى إنتر ميامي، إلى جانب أندية أخرى مثل الهلال السعودي، للمشاركة في البطولة، لكن في النهاية بقي في النصر، وتقاسم ميسي مسرح كرة العالمية مع رونالدو، من خلال فترات لعبهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد على التوالي.
وسيطر المهاجمان على كل المسابقات التي شاركا فيها وفازا أيضاً بجائزة الكرة الذهبية من عام 2008 إلى عام 2017، حيث فاز كل منهما بخمس جوائز في ذلك الوقت، لكن ميسي فاز بعدها بثلاث جوائز أخرى.
وأبدى ميسي إعجابه الشديد برونالدو عندما سئل عنه، لكنه قال إنه لا توجد علاقة كبيرة بينهما خارج الملعب، وقال ميسي في حوار مع قناة DSports: «أكن الكثير من الاحترام والإعجاب لكريستيانو رونالدو، وللمسيرة التي خاضها ولا يزال يخوضها».
وأضاف: «لا يزال يُنافس على أعلى مستوى، المنافسة معه كانت على أرض الملعب، كلٌّ منا أراد تقديم الأفضل لفريقه، الكلّ بقي على أرض الملعب، لكن خارج الملعب، نحن شخصان عاديان، لسنا أصدقاء لأننا لا نقضي وقتاً معاً، لكننا دائماً ما نعامل بعضنا البعض باحترام كبير».

ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
إنتر ميامي
النصر السعودي
جائزة الكرة الذهبية
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