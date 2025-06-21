درابر يفقد أعصابه بعد خسارة نصف نهائي «كوينز للتنس»

لندن (د ب أ)

تبخرت أحلام جاك درابر في التتويج بلقب بطولة كوينز للتنس البريطانية بعد خسارته أمام التشيكي جيري ليهيتشكا في الدور قبل النهائي، اليوم.

وأصبح ليهيتشكا أول لاعب تشيكي يصعد لنهائي هذه البطولة منذ إيفان ليندل قبل 35 عاماً، وذلك بعد الفوز على درابر بنتيجة 6-4 و4-6 و7-5.

وكان درابر مصدوماً من الخسارة القاسية على أرضه، لذا حطم المصنف الأول في بريطانيا مضربه بغضب، وتسبب في إتلاف لوحة إعلانية رقمية مع انتهاء المباراة، لكن تأهل اللاعب البريطاني البالغ من العمر 23 عاماً للدور قبل النهائي في بطولة كوينز، ضمن تواجده بين المصنفين الأربعة الأوائل في بطولة ويمبلدون.

أما ليهيتشكا ينتظر في المباراة النهائية غداً الأحد، الفائز من الإسباني كارلوس ألكاراز أو مواطنه روبرتو باوتيستا أجوت.

حطم درابر مضربه بغضب، ليحصل على مخالفة لقواعد اللعب قبل أن يحسم ليهيتشكا المباراة لصالحه بعد ساعتين وسبع دقائق، لتواصل بريطانيا غيابها عن منصة التتويج ببطولة كوينز منذ آندي موراي في عام 2016.