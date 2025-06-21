«ريبلز رومانس» يحقق «أحلام جودلفين» في ختام «رويال آسكوت»

عصام السيد (أبوظبي)

أنجز «ريبلز رومانس» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ويليام بيوك المهمة الملقاة على عاتقه، حين أصبح الجواد البالغ من العمر سبع سنوات، «الأكبر سناً»، الذي يحرز لقب سباق «هاردويك ستيكس» للفئة الثانية، الممتد على مسافة (2400 متر)، في اليوم الخامس والختامي من مهرجان رويال آسكوت، بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم «أنامو» كأكثر خيول جودلفين فوزاً في سباقات الفئات المصنفة، بتحقيق الانتصار الثالث عشر في تلك السباقات.

ويُعد «ريبلز رومانس» الحصان الأكثر تحقيقاً للانتصارات تحت راية الشعار الأزرق الملكي، إذ سجّل 17 فوزاً خلال مسيرته اللامعة، من بينها سبعة انتصارات من الفئة الأولى في ألمانيا، أميركا الشمالية، دولة الإمارات، وهونج كونج، وقطر، وأُطلق عليه لقب «الرحالة العالمي».

ومنح «ريبلز رومانس» ابن «دباوي»، حامل لواء الإسطبل الأزرق الملكي، المدرب تشارلي أبلبي، أول انتصار له في رويال آسكوت منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد نجاحه الشجاع المعتاد في سباق «هاردويك ستيكس».

وجاء تفوق البطل بفارق 1,75 طول عن «الرفاع» بقيادة ديلان برون، فيما جاء في المركز الثالث «جوستزابر» بقيادة ديفيد إيجان، وسجل «ريبلز رومانس» زمناً سريعاً وقدره 2:28:23 دقيقة.

وقال المدرب تشارلي أبلبي: «ماذا يمكن أن أقول أكثر عن هذا الحصان؟! لقد كان مصدر فخر كبير للفريق، أنا سعيد للغاية لأننا حصلنا على الفوز في النهاية، إنه أكثر من مجرد حصاننا الحديدي، لقد حافظ على استقرار إسطبلاتنا هذا الأسبوع، إنه حصاننا المفضل وسيظل كذلك دائماً».

وقال الفارس بيوك: «يا له من شريك! إنه حصان الأحلام، وأي فارس محظوظ في مسيرته بامتلاك حصان مثل «ريبلز رومانس»، وأنا كذلك محظوظ، تفجرت حماستي عندما تصدر السباق، إنه محبوب الجماهير، يسافر حول العالم، ويُعرف في كل مكان، وقد فاز بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني من الجوائز المالية.