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الرياضة

نوتنجهام فوريست يمدد عقد مدربه سانتو 3 سنوات

نوتنجهام فوريست يمدد عقد مدربه سانتو 3 سنوات
21 يونيو 2025 20:53

لندن (أ ف ب)

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نوتنجهام فورست يكافئ سانتو بالعقد الجديد

جدد نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي عقد مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لثلاث سنوات، بعد أن قاد الفريق للتأهل إلى إحدى المسابقات القارية في كرة القدم.
وقاد إبن الـ 51 عاماً، فوريست لاحتلال المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليضمن مشاركته القارية الاولى منذ موسم 1995-1996.
وبعد أن كافح لتفادي الهبوط في أول موسمين له بعد العودة الى مصاف الدرجة الممتازة بعد غياب لـ 23 عاماً، كان فوريست في طريقه للتأهل الى دوري أبطال أوروبا، إلا أن تراجعه في المراحل الاخيرة جعله يكتفي باحتلال المركز السابع وبالتالي المشاركة الموسم المقبل في مسابقة «كونفرنس ليج»، على الرغم من حادثة نزول مالك النادي، رجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، إلى الملعب وانفجاره غضباً على سانتو بعد التعادل أمام ليستر الهابط إلى الدرجة الثانية 2-2.

سانتو
الدوري الإنجليزي
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