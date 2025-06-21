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الرياضة

كلوب يهنئ ليفربول على انضمام «الصفقة الرائعة»

كلوب يهنئ ليفربول على انضمام «الصفقة الرائعة»
21 يونيو 2025 21:26

برلين (د ب أ)
هنأ يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، النادي الإنجليزي، على صفقة التعاقد مع النجم الألماني فلوريان فيرتز.
وقال كلوب في مقابلة مع شبكتي «إن تي في - آر تي إل» اليوم: «أنا متأكد من أنها ستكون صفقة رائعة للغاية».
وأضاف المدرب الألماني أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان يمتلك بالفعل فريقاً رائعاً الموسم الماضي بقيادة خليفته الهولندي آرني سلوت.
وقال كلوب: «تعزيز فريق بطل يبقى أمراً صعباً، لكن إدارة ليفربول نجحت في ذلك، وتعاقدوا مع فلوريان فيرتز، إنه موهبة استثنائية، وأتطلع لرؤيته مع الفريق، سيكون رائعاً».
وتعاقد ليفربول مع فيرتز (22 عاماً) من باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني، مقابل 150 مليون يورو (173 مليون دولار) شاملة المكافآت والحوافز.
ووقع صانع الألعاب الألماني عقداً طويل الأجل مع الفريق الإنجليزي، وسيبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل على ملعب أنفيلد.

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