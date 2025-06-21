ألكاراز إلى نهائي «كوينز للتنس» بسهولة!

لندن (أ ف ب)

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً نتائجه القوية وبلغ نهائي دورة كوينز العشبية الإنجليزية في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على مواطنه روبرتو باوتيستا أجوت 6-4 و6-4 اليوم في نصف النهائي.

ومدد ألكاراز أفضل سلسلة انتصارات له في مسيرته إلى 17 مباراة بفوزه في نصف نهائي الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وحقق الفائز بخمس بطولات كبرى 36 كرة رابحة مع 15 إرسالاً ساحقاً، ليكتسح مواطنه في 90 دقيقة.

ويلتقي ألكاراز، التشيكي ييري ليهيتشكا (30) في النهائي غداً الأحد، بعد أن حقق الاخير فوزاً لافتاً ومفاجئاً على البريطاني جاك درايبر في المواجهة الثانية 6-4 و4-6 و7-5.

وبلغ ألكاراز، الذي فاز قبل أسبوعين بلقب بطولة فرنسا المفتوحة بشكل دراماتيكي على الإيطالي يانيك سينر، النهائي الخامس له توالياً بعد أن حصد الألقاب في الموسم الترابي في كل من باريس، روما، برشلونة ومونتي كارلو.

وسبق أن أظهر ألكاراز قوته أيضاً في الموسم العشبي من خلال فوزه بدورة كوينز عام 2023، قبل أن يحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى بعد أسابيع منها، ثم باحتفاظه باللقب في نادي عموم إنجلترا العام الماضي.