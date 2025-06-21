صن دوانز يخسر أمام دورتموند بـ«أخطاء ساذجة»!

واشنطن (رويترز)

ارتكب لاعبو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أخطاء سهلة ليفرط في تقدمه المبكر ويخسر 3-4 من بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم.

ورفع الفوز رصيد الفريق الألماني إلى أربع نقاط في المجموعة السادسة، متقدماً بنقطة واحدة على صن داونز، ويلعب فلومينينسي مع أولسان في وقت لاحق.

وتقدم لوكاس ريبيرو بهدف رائع لصن دوانز في الدقيقة 11، لكن الحارس رونيون وليامز أخطأ في التمرير ليهدي الكرة لفيليكس نميشا ليدرك التعادل بعدها بخمس دقائق.

وسجل سيرو جيراسي بضربة رأس وجوب بلينجهام بتسديدة من مدى قريب لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لدورتموند.

وأخطأ خوليسو موداو في إبعاد تمريرة منخفضة من دانييل سفينسون ليسجل في مرماه ليتأخر صن دوانز بفارق ثلاثة أهداف في الدقيقة 59.

وبعدها بأربع دقائق قلص إكرام راينرز الفارق بضربة رأس بعدما تابع تسديدته المرتدة من القائم الأيمن، قبل أن يسجل البديل ليبو موثيبا الهدف الثالث قرب النهاية في انتفاضة لم تكتمل للفريق الجنوب أفريقي.