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الرياضة

إنفانتينو: نسخة مونديال «إسبانيا والمغرب والبرتغال» ستكون «استثنائية»

إنفانتينو: نسخة مونديال «إسبانيا والمغرب والبرتغال» ستكون «استثنائية»
21 يونيو 2025 22:30

زيوريخ (د ب أ)

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أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاؤله إزاء قدرة إسبانيا رفقة المغرب والبرتغال على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم 2030، والتي تتزامن مع مرور 100 عام على النسخة الأولى للمونديال.
والتقى إنفانتينو ورئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان على هامش القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي، لمناقشة خطط الاستعدادات لكأس العالم 2030.
ستكون إسبانيا وجارتاها المغرب والبرتغال الدول الثلاثة المستضيفة لكأس العالم 2030، بينما ستحظى الدول الثلاث الأخرى من قارة أميركا الجنوبية، الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، بشرف استضافة ثلاث مباريات بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم.
ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن إنفانتينو قوله: «حققت إسبانيا إنجازات كبيرة في جميع الفئات العمرية في كرة قدم السيدات والرجال مؤخراً، وأنا متأكد أن الرئيس لوزان وفريقه سيعملون على البناء على هذه النجاحات، وسيكون لهم أيضا دور أساسي في موعد 2030 والاحتفال الفريد بالذكرى المئوية لكأس العالم 2030».
وأضاف: «واثق أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم وإسبانيا إلى جانب المستضيفتين بالشراكة، وهما المغرب والبرتغال سيجعلون من هذا الحدث الكروي مهرجاناً لا يُنسى، وسنعمل معهم في كل خطوة على هذا الطريق».

جياني إنفانتينو
الفيفا
كأس العالم
المغرب
إسبانيا
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