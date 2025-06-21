48 مسابقة تحت لواء اتحاد الكرة في الموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)



اعتمد اتحاد الكرة إقامة 48 مسابقة في الموسم الجديد 2025 - 2026، من بينها 5 مسابقات للفريق الأول، تشمل: كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس الاتحاد، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، ودوري الدرجة الثالثة، إضافة إلى 41 مسابقة مخصصة للفئات العمرية تحت 21 عاماً وحتى مهرجانات البراعم لما دون 10 سنوات.

ويستمر الاتحاد في تنفيذ استراتيجيته بتوسيع القاعدة التنافسية، حيث يشهد الموسم الجديد عودة بطولة كأس الاتحاد للفريق الأول، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة في المراحل السنية، بما يتماشى مع خطة التطوير التي انطلقت قبل مواسم عدة.

وتفصيلاً، ينظم اتحاد الكرة في الموسم الجديد، 41 بطولة للمراحل السنية، موزعة على مختلف الفئات العمرية من تحت 21 عاماً، وصولاً إلى مهرجانات البراعم لمواليد 2017 و2018 و2019.

وتشمل البطولات دوري تحت 21 سنة، وكأس الإمارات، وكأس السوبر، إلى جانب دوري تحت 19 وكأسي الإمارات والسوبر، ودوري تحت 17 للفئتين (أ) و(ب) مع الكأس والسوبر، ودوري تحت 16 للفئتين (أ) و(ب) مع الكأس والسوبر، ودوري تحت 15 لثلاث فئات (أ، ب، ج) مع كأسي الإمارات والسوبر، ودوري تحت 14 لثلاث فئات (أ، ب، ج) مع الكأس والسوبر، ودوري تحت 13 لأربع فئات (أ، ب، ج، د)، ودوري تحت 12 لأربع فئات أيضاً (أ، ب، ج، د)، ودوري تحت 11 لأربع فئات (أ، ب، ج، د)، إضافة إلى دوري تحت 10 سنوات لأربع فئات (أ، ب، ج، د)، ومهرجانات البراعم.

وتندرج هذه البطولات ضمن خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة التنافس، واكتشاف المواهب في مختلف المراحل العمرية بشكل منتظم ومتدرج.

وكان الموسم الماضي 2024 - 2025 قد سجل زيادة بنسبة 43% في عدد البطولات، مقارنة بالموسم الذي سبقه، بعد أن ارتفع عددها من 18 إلى 32 بطولة، شملت فئات تحت 21.18.16.15.14.13.12، و11 عاماً.

كما شهد الموسم الماضي استحداث 5 بطولات لكأس السوبر للفئات: تحت 21.18.16.15، و14 عاماً، بجانب دوريات جديدة مثل دوري تحت 18 و16 و15 (ب)، دوري تحت 13 (ج) و(د)، دوري تحت 11 (ج)، ودوريات الأشبال تحت 10 سنوات للفئات (أ)، (ب)، و(ج).