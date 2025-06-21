العين يواجه مانشستر سيتي بشعار «تحدي الصعوبات»

معتز الشامي (أتلانتا)



يدخل نادي العين اختباراً هو الأصعب له في كأس العالم للأندية، عندما يواجه فريق مانشستر سيتي أحد أفضل أندية العالم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من البطولة، لحساب المجموعة السابعة، والتي تقام في الخامسة صباح غدٍ «الاثنين» بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت أتلانتا الأميركية.

ويحتاج «الزعيم» للظهور بصورة مغايرة عن تلك التي ظهر عليها أمام يوفنتوس، عندما تلقى 5 أهداف بالجولة الأولى أمام الفريق الإيطالي، حيث يرفع الفريق شعار الأداء والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي.

وعمد الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، إلى رفع الحالة المعنوية للاعبين، بعد استعراض أبرز الأخطاء التي وقع فيها الفريق، خصوصاً على مستوى الوسط والدفاع في المباراة الأولى أمام «اليوفي»، ويتوقع أن يجري الجهاز الفني بعض التغييرات التي تتعلق بالتكليفات الفنية ومراكز اللاعبين، أو بالدفع ببعض العناصر التي شاركت كبدلاء أمام اليوفي.

ووفقاً للفوارق في الإمكانيات الفنية والبدنية، ستكون المواجهة هي الأصعب في مشوار ومسيرة «الزعيم» منذ فترة طويلة، حيث بات الفريق مطالباً بالخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أعظم فرق العالم، باعتباره الملاذ الوحيد حالياً لإرضاء طموحات جماهير الأمة العيناوية، مما يضع الجهاز الفني واللاعبين أمام مسؤولية كبيرة وضرورة الظهور بصورة مرضية، على خلاف المباراة الأولى، والتمسك بتقديم مستوى يليق بسمعة نادي العين، بغض النظر عن النتيجة.

ويتوقع أن يجري إيفيتش أيضاً تغييراً على طريقة اللعب، عبر تحويل الأسلوب التكتيكي إلى طريقة 4-5-1، لتأمين الوسط، مع فرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب السيتي المتوقعة.

وكان الجهاز الفني قد حرص خلال اليومين الماضيين، على تنظيم محاضرات فنية لتصويب الأخطاء وتحفيز اللاعبين، ومطالبتهم بالتركيز أمام السيتي، والتحرر من الضغوط، واستعادة روح الفريق، وعدم التفكير في الهزيمة الأولى، ومحاولة البدء من جديد، للظهور بصورة مشرفة، والتمسك بفرصة الخروج بنتيجة إيجابية.

واهتم إيفيتش بضرورة تجاوز الفريق لحاجز الخسارة الكبيرة، مع البدء في تحويل اهتمام اللاعبين والتفكير فقط في متطلبات اللقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي، أحد أقوى الفرق في البطولة.

وأغلق الجهاز الفني التدريبات الأساسية أول من أمس، والتي شهدت الاستقرار على أبرز العناصر المرشحة لدخول تشكيلة اللقاء، حيث يتوقع عودة يحيى نادر للمشاركة.

وكانت البعثة قد غادرت على متن طائرة خاصة وصلت صباح أمس إلى أتلانتا، وأدى الفريق تدريبات خفيفة في المساء، استعداداً للقاء المرتقب.



بطاقة المباراة

العين - مانشستر سيتي

الجولة الثانية كأس العالم للأندية

الملعب: مرسيدس بنز – أتالانتا

التوقيت: 5 صباح الاثنين

«بتوقيت الإمارات»



راتنيك: طوينا صفحة اليوفي وجاهزون للسيتي

أكد مارسيل راتنيك لاعب خط دفاع العين، أن الفريق تجاوز آثار الخسارة أمام يوفنتوس، وبدأ مرحلة جديدة شعارها التركيز والجدية، قبل المواجهة المهمة أمام مانشستر سيتي، وأضاف: «جاهزون للقاء الصعب أمام فريق عالمي بحجم السيتي، ونحن ندرك أن النتيجة الماضية لم تكن مرضية، لكننا تعاهدنا على تغيير الصورة التي بدا عليها الفريق في الجولة الأولى، وبدأنا العمل مباشرة لتحسين الأداء، عبر التدريبات القوية، والجهاز الفني عمل بشكل مكثف على تصويب الأخطاء، وتعزيز الجوانب التي نحتاج لتطويرها في لقاء السيتي». وأضاف: «نؤمن بحظوظنا وبقدرتنا على العودة، لأن العين فريق بطل، ولدينا ما يلزم لتقديم مباراة قوية أمام مانشستر سيتي، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أفضل الفرق في العالم».

وعن استعدادات الفريق للمباراة، قال: «التحضيرات كانت جيدة، وهناك تركيز عالٍ من جميع اللاعبين، والأجواء إيجابية، وروح العمل واضحة، وكلنا عازمون على تقديم أفضل ما لدينا»، ووجه راتنيك رسالة خاصة إلى جماهير العين، قائلاً: «نقدّر دعمكم وثقتكم، ونعدكم بأن نقدم أداءً أفضل بداية من لقاء اليوم، ثم أمام الوداد في ختام المجموعات».



الجماهير العيناوية: مستمرون في الدعم وننتظر ردة الفعل

لم تكن الساعات التي أعقبت خسارة العين أمام يوفنتوس في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية، مجرد وقت مستقطع بين مباراتين، بل كانت لحظة اختبار حقيقي لـ«الحالة المعنوية» داخل الفريق ومحيطه الجماهيري، فعلى مدار 48 ساعة مضت، تحوّلت أجواء الإحباط إلى طاقة دعم متجددة، واستُبدلت علامات الصدمة بإشارات الإصرار والتحدي.

جماهير العين في واشنطن، أعلنت استمرار دعمها ومساندتها للفريق، حيث أجرت قناة DAZN العالمية مجموعة من اللقاءات الميدانية مع مشجعي «الزعيم» عقب خسارته في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية أمام يوفنتوس الإيطالي، التي انتهت بنتيجة 5-0. ورغم الإحباط عبّر غالبية المشجعين عن تمسّكهم بالفريق، مؤكدين أن الدعم لا يتوقف عند أول خسارة، وأن البطولة لا تُقاس بمباراة واحدة، بل بالقدرة على النهوض وتصحيح المسار، وقال سيف الساعدي، أحد مشجعي الفريق من المقيمين في واشنطن: «نحن هنا لأن العين في قلوبنا، نعم كانت الخسارة قاسية، لكن الفريق لديه القدرة على العودة، وسنظل خلفه في كل مباراة»، فيما ذكرت أم غلا، مشجعة حضرت من نيوجيرسي: «الزعيم يمرض ولا يموت، من الطبيعي أن نتألم، لكن الأهم أن نمنح لاعبينا الثقة ليستعيدوا الروح»، وأوضح خالد المهيري، مشجع حضر اللقاء مرتدياً علم العين: «نقف مع الفريق اليوم أكثر من أي وقت، نؤمن بأن العين يملك رجالاً يعرفون كيف يردّون في الملعب»، وقال راشد الكعبي، مشجع جاء للوقف خلف الفريق من أبوظبي: «ما حدث أمام يوفنتوس لا يجب أن يتكرر، ننتظر ردة فعل قوية أمام السيتي والوداد على حد سواء، وأتمنى التوفيق دائماً لفريقي».



«البنفسجي».. «تركوازي»

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الاجتماع التنسيقي الذي انعقد في استاد «مرسيدس-بنز» بمدينة أتالانتا، أطقم الفريقين في المباراة المرتقبة بين العين ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبحسب ما تم اعتماده رسمياً، سيرتدي فريق نادي العين الطقم الأساسي باللون التركوازي المُحدد بالبنفسجي، فيما سيظهر حارس المرمى «الزعيم» بطقم أسود بالكامل، أما فريق مانشستر سيتي فسيرتدي الطقم الأبيض المزين بخط قطري باللون الأحمر، في حين سيظهر حارس مرمى الستي بطقم باللون البرتقالي والأسود، كما تقرر أن يرتدي حكام المباراة الزي الرسمي باللون الأصفر.