رودري وستونز خارج تشكيلة السيتي «الأساسية» أمام العين

واشنطن (د ب أ)

أعلن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن رودري وجون ستونز، لن يتواجدا في القائمة الأساسية لمواجهة العين، في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. ويلتقي مانشستر سيتي مع العين فجر الغد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وقال جوارديولا إنه على الرغم من تحسن حالة رودري وستونز المستمرة، ومشاركتهما في التدريبات، فإنهما لن يلعبا منذ البداية، في اللقاء، الذي يتطلع مانشستر سيتي للفوز به من أجل حسم تأهله رسمياً لدور الـ16 في المسابقة. وخاض رودي نصف الساعة الأخيرة من لقاء مانشستر سيتي والوداد، فيما تابع ستونز المباراة من مقاعد البدلاء. وغاب اللاعبان عن فترات مهمة من الموسم المنصرم بسبب الإصابة، حيث عاد رودري من إصابة خطيرة في الركبة، ليشارك كبديل في المباراة الأخيرة للفريق السماوي على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تعود آخر مشاركة لستونز في فبراير الماضي. وعندما سئل في مؤتمره الصحفي في ملعب (مرسيدس بنز)، صرح جوارديولا بأن كلا اللاعبين لن يكونا ضمن تشكيلته الأساسية ضد العين، لكنه أشاد في الوقت ذاته بسلوك الثنائي، وقدم تحديثاً إيجابياً عن أدائهما في التدريبات. وتحدث جوارديولا عن رودري قائلاً: "إنه يتحسن. لا يمكننا أن ننسى، لقد مرت تسعة أشهر تقريباً منذ اليوم الحزين الذي حدثت فيه تلك الإصابة العنيفة، التي احتاج فترة طويلة للتعافي منها". وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي "إنه يتحسن، وإذا استطاع اللعب لمدة 20 إلى 30 دقيقة، فسيكون ذلك جيداً. أعلم أنه يريد أن يكون في اللقاء، لكننا بحاجة لحمايته، وهو يشعر بالراحة في ركبته". وأوضح جوارديولا: "الدقائق التي لعبها في المباراة الأخيرة ساعدته، ونأمل أن يلعب غداً أيضاً. نرغب في أن يتمكن قريباً من اللعب منذ البداية". وعند سؤاله لاحقاً عن ستونز، تطرق جوارديولا بالتفصيل إلى علاقته بمدافع منتخب إنجلترا الذي انضم لسيتي في صيف عام 2016، حيث قال "كل ما نريده من جون هو أن يكون لائقاً بدنياً وأن يقدم أداءً رائعاً في لعب كرة القدم باستمرار، بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال في الموسم المنقضي تحديداً". وتابع "لقد كنا معاً لما يقرب من عقد من الزمان، منذ وصولي، شاركنا الكثير من الأمور الجيدة والحزينة، إنه شخص حساس وإنسان رائع". وكشف: "أراه يعاني عندما لا يستطيع المشاركة، إنه أمر محزن للغاية، لكن الأهم الآن هو التدريب، فهو يشعر بتحسن، ثم تصبح المشاركة في المباريات مسألة أخرى". واختتم جوارديولا حديثه قائلاً "إيقاع تلك المباريات مختلف. لقد شارك معنا الآن في جميع التدريبات تقريباً، وهو يشعر بالارتياح، وهذا ما نريده منه".