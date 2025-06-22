مونديال الأندية.. صدارة ثلاثية لترتيب الهدافين

فلادلفيا (أ ف ب)

تصدر الثلاثي جمال موسيالا، الفرنسي ميكايل أوليسه (بايرن ميونيخ الألماني)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية حتى 13 يوليو، مع اقتراب الجولة الثانية على الانتهاء.بينما يطادر الفرنسي كينجسلي كومان، والألماني توماس مولر (بايرن ميونيخ الألماني)، الصدارة ومعهما الفرنسي راندال كولو موانيه، البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي)، واللوكسمبورجي لياندرو باريرو (بنفيكا البرتغالي)، والبرتغالي بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، وإكرام راينرز (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي) بينما ضمت قائمة أصحاب الهدف الواحد كلاً من رودريغو باتاليا، والأوروجوياني ميجيل ميرينتييل (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، والفرنسي ساشا بوي، الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني)، جايير كونيا (بوتافوجو البرازيلي)، والأرجنتيني إنسو فرنانديس، والبرتغالي بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، سيني مايولو، الإسباني فابيان رويس، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، واليوناني فانجيليس بافليديس، وريناتو سانشيس (بنفيكا البرتغالي)، وكريستيان رولدان، والسلوفاكي ألبرت روسناك (سياتل ساوندرز الأميركي)، والأوروجوياني جيورجيان دي أراسكاييتا، لويز أراوجو، والاس يان، دانيلو، برونو هنريكي (فلامنجو البرازيلي)، الإسباني سيرخيو راموس (مونتيري المكسيكي)، والأرجنتيني فالنتان كاربوني (إنتر ميلان الإيطالي)، وفاكوندو كوليديو، وسيباستيان دريوسي، ماكسيميليانو ميسا (ريفر بلايت الأرجنتيني)، ويوسوكي ماتسو، ريوما واتانابي (أوراوا ريد دايموندز الياباني)، والبرازيلي لوكاس ريبيرو، ليبو موثيبا (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)، وجونزالو جارسيا (ريال مدريد الإسباني)، البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي)، وأوسكار غلوخ، كريم أونيسيوو (سالزبورج النمساوي)، براين جونزاليز (باتشوكا المكسيكي)، فيل فودن، البلجيكي جيريمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، التركي كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي)، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا (إنتر ميامي الأميركي)، الإسباني سامو أغيهووا (بورتو البرتغالي)، والأرجنتيني فلاكو لوبيس (بالميراس البرازيلي)، والبلجيكي أكسيل فيتسل (أتلتيكو مدريد الإسباني)، والجزائري يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وفيليكس نميشا، والغيني سيرهو جيراسي، الإنكليزي جوبي بيلينجهام (بروسيا دورتموند الألماني)، الكولومبي جون أرياس، نوناتو، والأرجنتيني خوان بابلو، وماركوس دا سيلفا فرانسا (فلوميننسي البرازيلي). بينما شملت قائمة الأهداف العكسية، الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي)، خوليسو موداو (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أمام بروسيا دورتموند الألماني)، ونيكولاس أوتاميندي (بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام بنفيكا البرتغالي).