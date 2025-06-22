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الرياضة

الهدوء سلاح بايرن ميونيخ للفوز بلقب مونديال الأندية

الهدوء سلاح بايرن ميونيخ للفوز بلقب مونديال الأندية
22 يونيو 2025 11:05

ميامي (د ب أ)

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خطف الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسي الأضواء، خلال فوز فريقهما بايرن ميونيخ الألماني 2/ 1 على بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليتأهل الفريق البافاري رسمياً لدور الـ 16 في المسابقة المقامة حالياً بالولايات المتحدة. ورغم تألق كين وأوليسي وتسجيلهما هدفي بايرن في المباراة، فقد أظهر حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير إمكانياته الكبيرة في اللقاء، عندما تصدى لتسديدة قوية من كيفن زينون في الدقيقة 34 بيده اليمنى، ليحافظ على تقدم فريقه بهدف نظيف، ثم أبهر الجماهير بعد الاستراحة عندما اندفع إلى منتصف الملعب تقريباً، ليحافظ على الكرة من قبضة النجم ميجيل ميرينتييل، ويمنع فرصة هدف مؤكد. وصرح نوير للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة، مما ساعدني على بناء اللعب بشكل جيد مع خط الدفاع. في الشوط الأول، تصديت لتسديدة مهمة في مواجهة واحد ضد واحد مع المهاجم، وكان الأمر صعباً للغاية في كرة هدف التعادل لأن لاعب بوكا جونيورز كان لديه زاوية تسجيل جيدة». وتابع: «لم تكن المباراة سهلة، وتوقعنا مباراة صعبة للغاية. واجهنا فريقاً من أميركا الجنوبية، ومواجهتهم ليست بهذه السهولة. وكان جمهور بوكا جونيورز صاخباً للغاية، خاصة في الشوط الثاني عندما سجلوا هدف التعادل. لكننا احتفظنا بالهدوء، فنحن من أبرز المرشحين للفوز بهذه البطولة، وسنبقى أقوياء معاً». وكاد بايرن يسجل الهدف الثالث عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 87، لكن هدف لاعب الوسط ألغى بداعي التسلل، وأشار اللاعب في تصريحاته لـ«فيفا» إلى محافظة الفريق على تركيزه في ليلة حارة بجنوب فلوريدا بعد تسجيل بوكا جونيورز هدف التعادل. وقال لايمر لموقع فيفا: «حافظنا على هدوئنا بعد هدف التعادل. سنحت لنا العديد من الفرص قبل ذلك، وكان بإمكاننا بسهولة تسجيل هدفين أو ثلاثة أو حتى أربعة. هذه هي كرة القدم». وشدد: «كنا نعلم أننا سنحصل على فرصتنا، ونجحنا في تسجيل هدف الفوز. حافظنا على هدوئنا أيضاً بعد ذلك وسيطرنا على المباراة. أنا سعيد بتسجيل هاري كين هدفه الأول. هاري مهاجم، وهو هنا لتسجيل الأهداف، وهو الأفضل في هذا. آمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل». ويتصدر بايرن ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا البرتغالي، فيما يتواجد بوكا جونيورز في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويقبع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في قاع الترتيب بلا نقاط.

كأس العالم للأندية
هاري كين
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
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