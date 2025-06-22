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الرياضة

«فيفا» يستعيد بعض تكلفة جوائز المونديال عبر غرامات البطاقات الملونة

«فيفا» يستعيد بعض تكلفة جوائز المونديال عبر غرامات البطاقات الملونة
22 يونيو 2025 11:45

معتز الشامي (واشنطن)

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اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خطوة ملحوظة لاستعادة بعض تكلفة الجوائز المالية للفرق، وسيقوم منظمو بطولة كأس العالم للأندية بتحصيل رسوم من الفرق المشاركة مقابل كل بطاقة ملونة يحصل عليها أي لاعب في البطولة، ومن المؤكد أن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والمقامة في الولايات المتحدة الأميركية مربحة للأندية.وتُغرّم البطاقة الصفراء الأولى النادي 12 ألف يورو، بينما تُغرّم البطاقة الصفراء الثانية 15 ألف يورو، في حين تصل غرامة البطاقة الحمراء المباشرة إلى 20 ألف يورو، وفي المنافسة على لقب أبطال العالم ومن أجل الوصول إلى المباراة النهائية في نيوجيرسي يوم 13 يوليو، سيحتاج كل فريق إلى أفضل لاعبيه المتاحين وتجنب أي إيقافات، وإذا حصل لاعب أو أحد أعضاء الجهاز الفني على بطاقة صفراء في مباراتين منفصلتين، فسيتم إيقافه لمباراة واحدة، ومع ذلك، بعد الدور ربع النهائي، سيتم مسح أي بطاقات صفراء من السجل، ما يعني أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إيقاف اللاعب عن المباراة النهائية، هي أن يتم طرده في الدور نصف النهائي، وإذا حصل لاعب أو أحد أعضاء الجهاز الفني على بطاقة حمراء، إما بشكل مباشر أو من خلال بطاقتين صفراوين، فسيتم إيقافه عن اللعب لمباراة واحدة، ومع ذلك، فإن لجنة الانضباط التابعة لـ «فيفا» لديها السلطة لإيقافهم لأكثر من مباراة واحدة، إذا رأت أن المخالفة خطيرة بما فيه الكفاية.

فيفا
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