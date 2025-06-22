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الرياضة

عودة مبابي علامة استفهام

عودة مبابي علامة استفهام
22 يونيو 2025 11:30

معتز الشامي (واشنطن)

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لن يكون المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ضمن تشكيلة ريال مدريد المسافرة إلى شارلوت لمواجهة باتشوكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، وسيبقى اللاعب في بالم بيتش بولاية فلوريدا لمواصلة تعافيه من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وفقاً لمصادر مقربة من النادي، ولم يكمل مبابي سوى حصتين تدريبيتين في فلوريدا، الأحد والاثنين الماضيين، قبل أن يُصاب بحمى منعته من المشاركة في أول مباراة أمام الهلال السعودي في ميامي، في الليلة نفسها، نُقل المهاجم إلى المستشفى بسبب شدة التهاب المعدة والأمعاء، لكنه غادره بعد ساعات قليلة بعد تلقيه العلاج. ويتحسن أداء الفرنسي تدريجياً، وقد تدرب يوم الجمعة في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بفندق الفريق، منتجع فور سيزونز في بالم بيتش، لكنه لا يزال غير جاهز للمنافسة، لهذا السبب، لم يظهر مبابي في التدريب الجماعي تحت قيادة تشابي ألونسو أمس، ولم يسافر لمباراة اليوم. وتُعدّ مباراة ريال مدريد وباتشوكا، المقررة إقامتها على ملعب بنك أوف أميركا في شارلوت، حاسمة لكلا الفريقين، ويسعى الإسبان إلى ضمان تأهلهم إلى المجموعة الثامنة، بينما يسعى المكسيكيون إلى تعويض خسارتهم الأولى بنتيجة 1-2 أمام ريد بول سالزبورج، وأي نكسة أخرى ستُخرج الفريق بقيادة خايمي لوزانو من البطولة، ما يزيد الضغط على هذه المباراة الحاسمة. ويواجه ريال مدريد هذا التحدي من دون مهاجمه رقم 9، ما يثير تساؤلات حول أدائه واستراتيجيته، وفي هذه الأثناء، يبقى السؤال مطروحاً، وهو هل سيتعافى مبابي في الوقت المناسب ليشارك في بقية مباريات كأس العالم للأندية، أم أن التهاب المعدة والأمعاء الحاد سيمنعه في نهاية المطاف من المشاركة في هذه البطولة الدولية المهمة؟!

مبابي
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
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