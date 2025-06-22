مونديال الأندية.. «المقاعد الفارغة» تكشف عمق «أزمة فيفا»!

معتز الشامي (واشنطن)

وُصفت كأس العالم للأندية 2025، البطولة الكروية الجديدة والبارزة، بأنها الحدث الذي سيُنعش الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وبدأت الأحداث قبل أسبوع في الولايات المتحدة، حيث كانت الملاعب الرياضية ذات السعة الهائلة وأسعار التذاكر المرتفعة تنتظر الحشود الصاخبة، التي نشاهدها في الملاعب في مختلف أنحاء العالم، لكن العديد من الصفوف والمقاعد ظهرت خالية داخل ملعب إنتر آند كو، في أورلاندو يوم الثلاثاء الماضي، أخبرت قصة أخرى. ولأيام، لم يُسجّل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حضور مباراة ماميلودي صن داونز وأولسان على موقعه الرسمي، واستغرق الأمر حتى يوم الجمعة لتسجيل العدد البالغ 3412 متفرجاً على الموقع، ولكن بحسب الإحصاء التقريبي، كان عدد المشجعين في المدرجات أقل من 1000 متفرج عند انطلاق المباراة. وفي المقابل، كان أكبر عدد من الحضور في الأسبوع الافتتاحي 80.619 لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، على ملعب ملعب روز بول الضخم، في لوس أنجلوس، وشهد الأسبوع الافتتاحي للبطولة التي تستمر شهراً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعض التقلبات الكبيرة في أعداد الحضور. وتظل مباراة ماميلودي صن داونز وأولسان هي النقطة الأقل حتى الآن بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، الذي يراهن على أن تصبح بطولة كأس العالم للأندية واحدة من أكثر المسابقات شعبية وقيمة في الرياضة، وكان ملعب أورلاندو سيتي، وهو من بين أصغر الملاعب التي تم اختيارها لاستضافة مباريات البطولة، لا يزال ضخماً للغاية بالنسبة للمباراة، حتى مع انخفاض أسعار التذاكر إلى 23 دولاراً، ولم يكن من المتوقع أن تحقق مباراة دور المجموعات بين فريقين غير معروفين من جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية نجاحاً كبيراً، وربما تكون العواصف، التي أجبرت الجميع على تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من ساعة، قد أدت إلى عدم حضور الجماهير. ومع ذلك، كان الحضور منخفضاً بشكل مزعج، وكانت واحدة من ثلاث مباريات في الأسبوع الافتتاحي اجتذبت أقل من 10 آلاف مشجع. كانت هناك أيضاً مساحات شاغرة في مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس في أتلانتا. كما كان عدم اليقين بشأن مبيعات التذاكر محل جدل خلال الفترة التي سبقت البطولة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير قبل المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي والأهلي، وقد شاهد تلك المباراة جمهور غفير بلغ قرابة 61 ألف متفرج في ملعب هارد روك، مع أنه من غير المعروف عدد الذين دفعوا ما يقارب 349 دولاراً أميركياً سعر التذاكر في ديسمبر، وبحلول يوم الثلاثاء، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه تم بيع 1.5 مليون تذكرة، وحضر أكثر من 340 ألف مشجع المباريات الثماني الأولى، ورغم عدم بيع جميع التذاكر في مباراة واحدة في الأسبوع الافتتاحي، فقد شهدت 10 من أول 24 مباراة حضوراً جماهيرياً يزيد على 40 ألف متفرج، بمتوسط بلغ نحو 36 ألف متفرج، وبالمقارنة بين تلك الأرقام وأرقام دوري أبطال أوروبا، فقد بلغ متوسط عدد مشجعي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أقل بقليل من 46 ألف مشجع، وفقاً لموقع Transfermarkt لبيانات كرة القدم، ولكن المقارنات المماثلة صعبة، نظراً لأن هذا تنسيقاً جديداً تماماً يجمع الأندية من جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة، وفي كأس العالم 2022 في قطر، بلغ متوسط الحضور الجماهيري أقل بقليل من 50.000 متفرج لكل مباراة في الأسبوع الافتتاحي، وهي المقارنة الظالمة مع مونديال الأندية بشكلها الجديد، باعتبارها حديثة العهد.