6 أندية تفرض السؤال.. هل تفوز أميركا الجنوبية بكأس المونديال؟

معتز الشامي (واشنطن)

قال فيليبي لويس، مدرب نادي فلامنجو البرازيلي، إن فريقاً من أميركا الجنوبية قادر على الفوز ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد بداية رائعة للبطولة من جانب أندية من البرازيل والأرجنتين. وبعد فوز بوتافوجو على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا 1-0، نجح فلامنجو البرازيلي في العودة من تأخره ليفوز على تشيلسي بطل دوري المؤتمرات الأوروبية 3-1، كما فاز فلوميننسي على أولسان الكوري 4-2 أمس. وتشارك 6 فرق من أميركا الجنوبية في النظام الجديد الذي يضم 32 فريقاً، هي بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلوميننسي من البرازيل، في حين يمثل بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتين. ولم تخسر أي من الفرق الستة بعد 9 مباريات، حيث تصدرت فرق بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وريفر بليت مجموعاتها على التوالي، لكن تلك السلسلة انتهت بخسارة بوكا جونيورز 2-1 أمام بايرن ميونيخ في الساعات الأولى من صباح السبت. ولم يفز أي فريق برازيلي ببطولة كأس العالم للأندية منذ فوز كورينثيانز على تشيلسي في نهائي نسخة 2012. ومنذ ذلك الحين، جاء جميع الفائزين من أوروبا، وفي غضون ذلك، لم يفز أي فريق أرجنتيني بالبطولة منذ تأسيسها في عام 2000. وقال لويس، بعد فوزه على ناديه السابق تشيلسي: «يمكن لأي فريق الفوز، هذه هي كرة القدم، فاز فريق من أميركا الجنوبية بالبطولة لا يمثل مفاجأة لي» ويتصدر بالميراس المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما فاز بوتافوجو بمباراتيه في المجموعة الثانية، ويتصدر فلامنجو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بعد فوزه على الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي. وانتهت مباراة ريفر بليت بفوزه 3-1 على أوراوا ريد دايموندز الياباني، فيما تعادل فلومينينسي من دون أهداف مع بروسيا دورتموند، وتركت هزيمة بوكا جونيورز أمام بايرن ميونيخ الفريق في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وبينما لا يزال بإمكانهم التأهل، إلا أنهم بحاجة إلى نتائج في صالحهم في المباريات الأخيرة للمجموعة، إضافة إلى فارق 7 أهداف. وأوضح مدرب فلامنجو: «أنا مندهش من هذه النتائج. في بعض الأحيان يكون الطقس غير مناسب، فهم غير معتادين على ذلك، ولكن أندية أميركا الجنوبية تنافسية للغاية، وليس من المعتاد أن يفوز الأفضل دائماً بكأس ليبرتادوريس، كما توجد أنواع مختلفة من العشب، وارتفاعات مختلفة، لذلك لدينا الكثير من التكيف ونحن معتادون على ذلك». وقال ريناتو بايفا مدرب بوتافوجو: «يمثل فريق باريس سان جيرمان نموذجاً للجميع في كرة القدم، وطلبت من لاعبي فريقي أن يكونوا فريقاً واحداً ويستمتعوا ويلعبوا معاً ويهاجموا معاً ويدافعوا معاً»، وأضاف بعد فوزه على الفريق الباريسي: «أظهرنا جودة اللاعبين والمدربين البرازيليين، هذا انتصار لجميع المدربين الذين يعملون في البرازيل، ويعملون مع لاعبين عظماء، والبرازيل ستظل دائماً في عالم كرة القدم».