جوارديولا يقر بضرورة تقليص قائمة مانشستر سيتي

أتلانتا (أ ف ب)

أقرّ الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بضرورة تقليص قائمة فريقه وبيع عقود بعض اللاعبين هذا الصيف «من أجلهم»، وذلك عشية مواجهة العين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن كأس العالم للأندية بكرة القدم.وارتفع عدد اللاعبين في قائمة مانشستر سيتي، بعدما أبرم أربع صفقات جديدة، إثر انتهاء الموسم وخروجه من دون أي لقب، ما ترك جوارديولا مع قائمة كبيرة. وارتبط اسم لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى جلطة سراي التركي. وقال جوارديولا إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر، لكنه أشار إلى أن بيع عدد من اللاعبين سيكون ضرورياً، بعد التعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرس والفرنسي ريان شرقي، والجزائري ريان آيت نوري. وأضاف للصحفيين في أتلانتا: «كنت سأحب أن أحتفظ بجميع اللاعبين الموجودين حالياً طوال الموسم. المشكلة أنهم سيكونون غير سعداء خلال الموسم، سيكونون محبطين ومخيبين للآمال». وتابع: «لا أريد ذلك. أنا أفعل هذا من أجلهم، وليس من أجلي. علينا أن نرى ما سيحدث، لا يزال هناك وقت طويل حتى يُغلق سوق الانتقالات، وعلينا أن نمضي خطوة بخطوة». وقال جوارديولا في وقت سابق إنه يفضّل قائمة تتكون من نحو 20 لاعباً من الفريق الأول، بينما يملك سيتي حالياً أكثر من 30 لاعباً. وقبل تقليص قائمته، يأمل سيتي في الفوز بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، مستفيداً من الطاقة الجديدة التي جلبها اللاعبون الجدد. وفاز سيتي في مباراته الأولى على الوداد المغربي 2-0، ويواجه العين على ملعب مرسيدس بنز، حيث يمكنه حسم تأهله إلى ثمن النهائي.