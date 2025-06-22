«دبي لكرة السلة» يجذب عمالقة «يوروليج» إلى «كوكاكولا أرينا»

دبي (الاتحاد)

يستعد دبي لكرة السلة لخوض مشاركته الأولى في يوروليج خلال موسم 2025–2026، نحو تحدٍّ مع نخبة الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وباناثينايكوس، وأوليمبياكوس، وفناربخشه حامل اللقب، وغيرها من الفرق الكبرى، وذلك في «كوكاكولا أرينا» من سبتمبر وحتى مايو القادم. وأعلنت بطولة يوروليج، المعروفة بأنها من أصعب مسابقات كرة السلة العالمية، في أواخر مايو عن توسيع عدد فرقها من 18 إلى 20 فريقاً. وقد تمّ اختيار دبي لكرة السلة كأحد من الفريقين الجديدين اللذين ينضمان إلى منافسات الموسم القادم.بعد موسم افتتاحي تاريخي في كرة السلة الأدرياتيكي، حيث بلغ الفريق نصف نهائي التصفيات قبل أن ينهزم أمام العملاق الأوروبي بارتيزان، جذب دبي لكرة السلة انتباه الآلاف حول العالم. فرغم عدم الوصول إلى النهائي، فقد شكّل ذلك انطلاقة قوية نحو الموسم القادم الذي ينتظر فريقنا بكل تفاؤل وطموح. وتقدم عبدالله سعيد جمعة النابودة، رئيس ومؤسس دبي لكرة السلة، بالشكر والامتنان إلى قيادة دبي ومجلس دبي الرياضي على دعمهم المتواصل وثقتهم الكبيرة. «لقد كانت رؤيتهم الطموحة والتزامهم الدائم أساساً في تحقيق هذا الإنجاز الكبير لدبي لكرة السلة». وقد تأسس نادي دبي لكرة السلة على يد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك ديان كامينياسوفيتش، وبقيادة المدرب جوريكا غوليماك. وقال ديان: «دبي لكرة السلة ليس مشروعاً سريعاً، بل مرت علينا سنوات حتى وصلنا إلى هذا الإنجاز، لكنني فخور بأن أقول إن الفريق حقّق النجاح الفوري. ولقد أظهر هذا الفريق عزيمة كبيرة، والوصول لنصف النهائي في موسمه الأول كان دليلاً على ذلك. والآن، ومع يوروليج، أمامنا المزيد لنبرزه. نبني شيئاً لم تشهده هذه المدينة من قبل، ونحن متحمّسون لصنع التاريخ وتوسيع عائلة دبي لكرة السلة». في موسمه الأول، جذب دبي لكرة السلة ما يقرب من 80.000 مشجّع إلى كوكاكولا أرينا، ممهّداً حقبة جديدة للرياضة في المنطقة. وخلال عام واحد فقط، رسّخ دبي لكرة السلة مكانته كأحد أبرز المنافسين في كرة السلة الأوروبية. ومع وجود مدرب مخضرم يجمع بين خبرة اللعب وقيادة الفرق على أعلى مستوى، ولاعبين محترفين قادمين من الـ NBA واليوروليج، فإن القصة لم تبدأ إلا للتو. ستُقام جميع مبارياتنا على أرض كوكاكولا أرينا، أكبر صالة مغلقة في دبي بسعة 15.000 متفرّج. ومع دخول النادي أطول موسم في تاريخ يوروليج، سيتوافد أبرز فرق أوروبا إلى قلب المدينة في علامة تاريخية لكرة السلة في الإمارات والمنطقة بأسرها. يمكن للجماهير تسجيل اهتمامها بحضور مباريات موسم 2025–2026 عبر موقع كوكاكولا أرينا.