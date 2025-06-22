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الرياضة

دراسة أسترالية: ضربات الرأس بكرة القدم تزيد الإصابة بالخرف

دراسة أسترالية: ضربات الرأس بكرة القدم تزيد الإصابة بالخرف
22 يونيو 2025 12:27

سيدني (وام)

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حذرت دراسة أسترالية علمية حديثة، من أن تكرار ضرب الكرة بالرأس خلال مباريات وتدريبات كرة القدم، قد يؤدي إلى تغيّرات ملموسة في كيمياء الدماغ، ما يعزّز المخاوف من ارتباط هذا السلوك بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف على المدى البعيد. وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة سيدني وتُعدّ الأولى من نوعها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، أن لاعبين من الذكور البالغين قاموا بضرب الكرة بالرأس 20 مرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة، سجلوا ارتفاعاً في مستويات بروتينين مرتبطين بإصابات الدماغ التنكسية، يُعدان من المؤشرات الحيوية المبكرة لاحتمالات الإصابة بالخرف. وتأتي نتائج هذه الدراسة العلمية بالتزامن مع توجه عدد من الدول إلى فرض قيود على ممارسة ضرب الكرة بالرأس في الفئات السنية الصغيرة، حيث حظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا النوع من التدريبات حتى سن 12 عاماً، كما أوصت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم تجاوز 10 ضربات رأس في كل حصة تدريبية أسبوعية. وبدوره أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن تشكيل فريق عمل بحثي يضم خبراء طبيين، لمراجعة التوصيات المتعلقة بضربات الرأس، ودراسة السبل المناسبة لتقليل تكرارها وحدّتها، خاصة في فئة الشباب.

الضربات الرأسية
الدوري الإنجليزي
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