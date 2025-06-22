وفاة مشجع تفسد احتفالات المولودية بالدوري الجزائري

الجزائر(أ ف ب)

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مساء السبت، عن سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب "5 يوليو 1962" بالجزائر العاصمة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 11 آخرين.وعكَّر الحادث صفو احتفالات فريق المولودية بلقبه بطلاً للدوري المحلي للعام الثاني توالياً والتاسع في تاريخه. وقالت الحماية المدنية في بيان "تم تسجيل سقوط مشجعين من المدرجات العلوية، ما أدى إلى وفاة أحد المشجعين" وإصابة 11 آخرين. وذكرت صحيفة الخبر أن تدافع الجماهير تسبب في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية رقم 7 و8 نحو الأسفل، وأدى إلى تسجيل عدة إصابات تطلبت تدخل مصالح الحماية المدنية، من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى. وكان ملعب الخامس من يوليو ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين والأخيرة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي. وكان التعادل كافياً لمولودية الجزائر للاحتفاظ باللقب بعدما سقط منافسه شباب بلوزداد في فخ التعادل السلبي أيضاً أمام مضيفه أولمبي أقبو. وأنهى مولودية الجزائر الموسم برصيد 58 نقطة مقابل 55 لشباب بلوزداد، الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام شبيبة القبائل الذي خطف الوصافة بفوزه على ضيفه أولمبي الشلف 1-0. وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في منشور على منصة إكس.