الأهلي وبيراميدز في «الأبطال» والزمالك والمصري إلى الكونفيدرالية

القاهرة (د ب أ)

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إخطاراً إلى نظيره الأفريقي للعبة "كاف" لإبلاغه بمشاركة ناديى الأهلي وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كأول وثان مسابقة الدوري المصري في الموسم الماضي 2024 /2025. وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد أنه تقرر أن يشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصري "صاحب المركز الرابع في جدول الدوري" في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأشار البيان إلى أن اختيار المصري صاحب المركز الرابع في الدوري جاء بعد ضمان مشاركة بيراميدز والزمالك، طرفا نهائي كأس مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية .