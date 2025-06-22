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الرياضة

الإمارات تسجل حضورها في «آسيوية التزلج على الماء»

الإمارات تسجل حضورها في «آسيوية التزلج على الماء»
22 يونيو 2025 15:15

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تُسجل الإمارات حضوراً مميزاً في بطولة الاتحاد الدولي للتزلج على الماء والويك بورد - آسيا 2025، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبيها الموهوبين، وسط مشاركة أكثر من 20 دولة آسيوية، وتُقام منافساتها في بحيرة رابت ليك، في بانكوك إحدى أبرز وجهات الرياضات المائية في القارة.ويشارك المنتخب الوطني تحت إشراف اتحاد الرياضات البحرية، ويمثله 4 من أبرز رياضيي نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وهم سلطان سيف النعيمي، عبدالرحمن سيف النعيمي، علي سيف المزروعي، حسن جبر الزعابي، ويقود الجهاز الفني المدرب خالد مطر سباع، فيما يتولى سعيد أحمد الغيص مهام إدارة الفريق . وينضم لاحقاً إلى الوفد في بانكوك عارف الهرنكي، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، بصفته رئيساً للوفد، حيث أكد أن المشاركة تأتي ضمن خطط تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى الرياضيين، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات أصبحوا اليوم قادرين على المنافسة ورفع راية الوطن في البطولات القارية. وقال الهرنكي: نحن فخورون بما حققه لاعبونا من تطور ملحوظ، ونعمل في نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية على ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة لرياضات التزلج على الماء في الخليج وآسيا، من خلال إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل، وتقديم صورة مشرفة عن رياضة الإمارات . وتحظى المشاركة بدعم كامل من اتحاد الرياضات البحرية، الذي يواصل جهوده لتأهيل المنتخبات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركات الخارجية، بهدف تعزيز حضور الدولة في الرياضات المائية على المستويين الآسيوي والدولي.

الويك بورد
التزلج على الماء
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