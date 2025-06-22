آكي: قيادة مانشستر سيتي للقب المونديال «دافع إضافي»

لندن (د ب أ)

أكد المدافع الهولندي ناثان آكي أن سعيه لمساعدة مانشستر سيتي الإنجليزي على التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه يشكل دافعاً إضافياً مميزاً له.

ولعب ناثان آكي دوراً حاسماً عندما توج مانشستر سيتي بلقب النسخة السابقة من كأس العالم للأندية في السعودية في ديسمبر 2023، وقدم المدافع الهولندي أداءً قوياً في مباراة المربع الذهبي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، ثم كرر تألقه في النهائي ضد فلومينينسي البرازيلي.

وواجه آكي موسماً صعباً في موسم 2024-2025 بسبب الإصابات المتكررة، لكنه استعاد جاهزيته الكاملة، وانضم إلى قائمة المدرب الإسباني بيب جوارديولا التي تشارك حالياً في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وخاض آكي 90 دقيقة كاملة في المباراة الافتتاحية للمجموعة السابعة، وساهم في فوز سيتي بهدفين دون رد على الوداد المغربي.

ويستعد سيتي حالياً لخوض ثاني مباريات الفريق في دور المجموعات أمام العين الإماراتي فجر غدٍ الاثنين، وقد يضمن الفوز في هذه المباراة تأهل سيتي إلى دور الـ16 من البطولة.

وقال ناثان آكي، إن فرصة مساعدة مانشستر سيتي على التتويج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية تعد مصدر حافز إضافي كبير له.

ونقل الموقع الرسمي لسيتي اليوم عن المدافع الهولندي قوله: «حين تكون هنا، فأنت تنافس من أجل الفوز، رأينا حتى الآن أن الأمر ليس سهلاً أبداً، هناك العديد من الفرق القوية في هذه البطولة، ولهذا سنتعامل مع كل مباراة على حدة، لكننا نملك دافعاً كبيراً للوصول إلى النهائي».