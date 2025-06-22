راشفورد: أتمنى اللعب مع يامال في برشلونة!

لندن (د ب أ)

كشف النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد عن رغبته في اللعب إلى جانب الموهبة الشابة لامين يامال في برشلونة الإسباني.

ووقع راشفورد، البالغ من العمر 27 عاماً، عقداً مع مانشستر يونايتد يمتد لخمس سنوات في عام 2023، لكنه قضى النصف الثاني من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز، معاراً لأستون فيلا، ولا يزال مستقبله تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد، غير محسوم.

وكشف راشفورد عن طموحاته في مقابلة مع المؤثر الإسباني خافي رويز، نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي سبورت)، ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب في اللعب إلى جوار لامين يامال البالغ من العمر 17 عاماً، هداف برشلونة، قال راشفورد: «نعم، بالتأكيد، الجميع يريد اللعب مع الأفضل، نأمل، سنرى».

وكان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قال في مايو الماضي لمحطة «راك1» الإذاعية الكاتالونية أن النادي «معجب» براشفورد.

وأكد راشفورد «من الصعب وصف ما يفعله يامال، لأنه ليس من المفترض أن يفعل ذلك في سن 16 أو 17 عاماً، لا أعتقد أننا رأينا ذلك من قبل».