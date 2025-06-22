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الرياضة

إنفانتينو يرد بقوة على انتقادات كأس العالم للأندية

إنفانتينو يرد بقوة على انتقادات كأس العالم للأندية
22 يونيو 2025 16:49

معتز الشامي (واشنطن) 

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يرفض جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الانتقادات المبكرة لكأس العالم للأندية 2025، حيث أعرب رئيس «فيفا»، خلال حديثه على مسرح صغير في مهرجان المشجعين في مانهاتن، عن دعمه لتوسيع نطاق المنافسة، مشيراً إلى أن أي عقبات قد تواجه البطولة أمر متوقع بسبب حداثتها، وقال إنفانتينو: «قد ينتقدها البعض قليلاً، لكنها جديدة ومميزة، إنها كأس عالم حقيقية تضم أفضل الفرق وأفضل اللاعبين».
وقد تعرضت البطولة لانتقادات واسعة النطاق، حيث أعربت منظمة اللاعبين المحترفين العالمية (FIFPro) عن رفضها للمطالب الإضافية التي تفرضها البطولة الموسعة على اللاعبين المحترفين، وخلال الأسبوع الماضي، شهدت مباريات عدة مقاعد شاغرة، حيث لم تصل مبيعات التذاكر إلى المستوى الذي كان يأمله إنفانتينو.
وجاءت تصريحات رئيس «الفيفا» في إطار حوار واسع النطاق مع جوردان شولتز، مراسل قناة «فوكس سبورتس»، في مركز «جافيتز»، وقبل أن يُسهب في الحديث عن رؤيته لكرة القدم في أميركا، سُئل عن «كأس جياني»، كما أطلق شولتز مازحاً على كأس العالم للأندية، وقال إنفانتينو: «لقد حان الوقت لابتكار كأس عالم للأندية، منذ مئة عام، نعرف أي منتخب هو الأفضل في العالم، لكننا حتى اليوم لا نعرف أي نادٍ هو الأفضل، لذلك، رأينا أنه من الجيد إنشاء كأس عالم للفرق لتحديد هويتها»، ورغم أن بطولة كأس العالم للأندية كانت موجودة من قبل، فإن نظام البطولة هذا الصيف، والذي يضم 32 فريقاً بميزانية قدرها مليار دولار، هو الأول من نوعه.
ولقيت كأس العالم للأندية انتقادات لاذعة، تعود إلى تهديد اللاعبين بمقاطعتها بسبب مخاوفهم من ضغط المواسم والمباريات، كما يتساءل الكثيرون عما إذا كان مجموع جوائزها قادراً على زعزعة توازن الدوريات عند عودة الفرق المشاركة إلى أوطانها.
ولكن الآن وقد بدأت البطولة، فإن المقاعد الفارغة والطقس القاسي أثارا الدهشة، خاصة فيما يتصل بكأس العالم العام المقبل، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة أيضاً، وأصر إنفانتينو على أن البطولة انطلقت بنجاح. وقال لشولتز: «أعتقد أن اللاعبين المشاركين يستمتعون بها»، وأضاف: «كأس العالم للأندية، ومع كأس العالم العام المقبل، تهدف إلى لفت انتباه الشباب الأميركيين إلى أنه إذا كنت جيداً وموهوباً، فلن تحتاج إلى الذهاب إلى رياضة أخرى، لأنه من خلال كرة القدم، هناك طريق للمجد وطريق للمال أيضاً»
وتابع: «يمكنك أن تصبح مشهوراً، يمكنك أن تصبح ثرياً إذا سلكت طريق كرة القدم، وهو ما لا يراه الشباب الأميركيون اليوم، لأنهم يرون، بالطبع، دوري كرة القدم الأميركية أو دوري كرة السلة الأميركي أو البيسبول أو هوكي الجليد، لكننا سنريهم هنا، في بلدهم، قوة كرة القدم».

كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
جياني إنفانتينو
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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