«الفيفا» يضع خطة لمواجهة الطقس في أميركا خلال مونديال 2026

معتز الشامي (واشنطن)

مع دخول بطولة كأس العالم للأندية أسبوعها الثاني، يعلم المشجعون والمتفرجون من جميع أنحاء العالم مدى الفوضى التي قد يسببها الطقس الصيفي في الولايات المتحدة، وأصبح الطقس محوراً رئيسياً للبطولة، حيث شهدت 4 مباريات خلال 4 أيام تأخيراً بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى في بعض الأحيان إلى تعليق اللعب لمدة ساعتين.

ومن المرجح أن تستمر المخاوف المتعلقة بالطقس حتى الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تؤدي موجة حر إلى ارتفاع حاد في درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من نهاية هذا الأسبوع، ويعد الطقس القاسي، مثل الحرارة الشديدة في لوس أنجلوس أو العواصف الرعدية المفاجئة في أورلاندو، أمراً طبيعياً بالنسبة للأميركيين خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام، ومن المرجح أن يعكس ما سنراه في كأس العالم 2026.

وقال بن شوت، رئيس العمليات في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، لصحيفة «ذا أثليتيك»: «ما ترونه الآن أمرٌ طبيعيٌّ للغاية، هذا ليس غريباً على الإطلاق، قد نمرّ بنفس التجربة العام المقبل».

وأوضح شوت أنه في هذا الوقت من العام، وخاصةً شرق جبال روكي، نشهد نشوء عواصف رعدية متكررة، خاصةً في النصف الشمالي من الولايات المتحدة، من سينسيناتي شرقاً إلى نيويورك، وأضاف: «ليس من غير المألوف في هذا الوقت من العام أن تتشكل جبهات باردة، ما يُسبب عواصف رعدية مع كل جبهة باردة، وقد يحدث ذلك كل ثلاثة إلى خمسة أو سبعة أيام».

وتلعب الجغرافيا أيضاً دوراً مهماً في بعض أنماط الطقس، ففي فلوريدا، على سبيل المثال، يمكن أن يتشكل نسيم البحر على السواحل الغربية والشرقية للولاية، ويقول شوت «تتشكل العواصف الرعدية عادة على هذا النسيم، ثم ينتقل عادة إلى الداخل، لذا، من المحتمل أن تتأثر مباريات فترة ما بعد الظهر ومباريات المساء المبكرة بهذه الظاهرة».

وفي بلد شاسع كالولايات المتحدة، تختلف تحديات الطقس من منطقة لأخرى، لذا، تعمل هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بشكل وثيق مع رئيس السلامة والأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لوضع خططٍ لجميع المدن الأميركية الإحدى عشرة التي تستعد لاستضافة مباريات كأس العالم العام المقبل، وقال شوت: «قمنا بالفعل بإعداد خطة لمواجهة المخاطر الجوية وقدموها لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم تقسيمها إلى مدينة تلو الأخرى، والتهديدات المحتملة في كل مدينة ستشارك فيها كأس العالم».

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين التأجيلات الأربعة حتى الآن، فإن التأجيل الوحيد في ميتلايف حدث في مدينة ستستضيف مباريات كأس العالم، حيث فشلت مدينتا أورلاندو وسينسيناتي في الحصول على حقوق الاستضافة.

وقال شوت، إنه في الصيف المقبل، ستُعيّن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية خبراء أرصاد جوية في كل مدينة، سيعملون عن كثب مع المسؤولين المحليين. ويتمثل هدفهم الرئيسي، كوكالة اتحادية، في حماية «الأرواح والممتلكات»، وأوضح أن «فيفا»، في هذه الأثناء، من المرجح أن يُعيّن خبير أرصاد جوية خاص به، يُعطي الأولوية للتنبؤات الجوية المتعلقة باللاعبين والبطولة، وبين شوت: «لدينا خبراء أرصاد جوية يعملون في كل مدينة من تلك المدن مع مسؤولين يُخططون للفعاليات، سواءً كأس العالم للأندية أو كأس العالم، لذا، هناك أشخاص، يعملون خلف الكواليس منذ الأشهر القليلة الماضية، مع هؤلاء المسؤولين لضمان سلامة جميع الحاضرين في فعاليات كأس الأندية وحمايتهم من تقلبات الطقس».