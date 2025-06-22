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الرياضة

فوندروشوفا تُحرز لقب برلين قبل أسبوع من ويمبلدون

فوندروشوفا تُحرز لقب برلين قبل أسبوع من ويمبلدون
22 يونيو 2025 17:38

برلين (أ ف ب)
أحرزت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا لقب بطلة دورة برلين (500 نقطة) على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الصينية وانج جينيو 7-6 (12-10) و4-6 و6-2 الأحد في المباراة النهائية وعادت إلى القمة قبل أسبوع من بطولة ويمبلدون المتوجة بها قبل عامين.
وهو اللقب الثالث لابنة الـ25 عاماً بعد بيين السويسرية على الملاعب الصلبة في عام 2017 وويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى على الملاعب العشبية في عام 2023.
وهي المباراة النهائية الأولى للتشيكية منذ تغلبها على التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون قبل عامين، كما وصلت إلى نصف نهائي رولان جاروس على الملاعب الترابية، ثانية جراند سلام، في عام 2019 وربع نهائي البطولة ذاتها في عام 2024، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب «فلاشينج ميدوز» الصلبة في عام 2023.
بعد أن عانت لمدة 12 شهراً بسبب إصابة متكررة في كتفها الأيسر أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية في صيف عام 2024، تراجعت حاملة فضية أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات الفردي، من المركز السادس إلى الـ164 عالمياً في غضون عام، وغابت عن المنافسات في النصف الثاني من عام 2024 وجزء كبير من النصف الأول من العام الحالي.
وقالت عقب التتويج: «لقد عملنا جميعاً بجد من أجل عودتي الى القمة».

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