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الرياضة

150 فعالية في النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

150 فعالية في النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»
22 يونيو 2025 18:11

دبي (الاتحاد)

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يُطلق نادي دبي لأصحاب الهمم غداً الاثنين نشاطه الصيفي في دورته التاسعة تحت شعار «صيفنا حلو»، ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة 200 عضو و100 متطوع ومتطوعة و30 جهة، حيث يشتمل على 150 فعالية ما بين برامج مختصة وأنشطة رياضية و30 رحلة ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات تتناسب مع مختلف الإعاقات في محاوره الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.
وتم تخصيف يوم الأربعاء من كل أسبوع لزيارة الأعضاء للجهات الحكومية من أجل تفعيل الشراكة والتواصل مع فئات المجتمع «من المجتمع إلى المجتمع».
وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، أن الدورة التاسعة تتزامن مع عام المجتمع 2025 المبادرة الوطنية التي تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والتي ترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، مبيناً اكتمال الاستعدادات لانطلاق الحدث لإثراء النشاط الصيفي بفعاليات متنوعة يختار المشارك فيها البرامج التي تناسبه لتفجير طاقاته الكامنة، وصولاً إلى الهدف المنشود، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعزز العمل المشترك بينها وبين النادي.
وقال: «نسعى لتوفير كافة سبل الارتقاء بقدرات ومواهب أصحاب الهمم في المجالات كافة من أجل أن يحقق النشاط الصيفي جمع أهدافه في شغل أوقاتهم خلال العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي من برامج وأنشطة مختلفة والتي تكسب أصحاب الهمم مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية».

نادي دبي لأصحاب الهمم
دبي
ماجد العصيمي
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