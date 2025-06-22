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الرياضة

سيميوني: أتلتيكو مدريد تنتظره «مباراة نهائية» أمام بوتافوجو

سيميوني: أتلتيكو مدريد تنتظره «مباراة نهائية» أمام بوتافوجو
22 يونيو 2025 19:03

لوس أنجلوس (د ب أ)

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يستعد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مع فريقه لخوض مباراة نهائية أمام بوتافوجو البرازيلي، متصدر المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، ساعياً لتفادي الخروج المبكر من البطولة.
أتلتيكو مدريد مطالب بالفوز على بطل البرازيل وأميركا الجنوبية بفارق ثلاثة الأهداف على الأقل عندما يلتقي الفريقان غداً الاثنين، من أجل انتزاع بطاقة التأهل من منافسه.
ويتأهل الفريق الإسباني إذا حقق نتيجة أفضل من باريس سان جيرمان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي سيلاقي سياتل ساوندرز الأميركي في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وأشارت إلى أن بوتافوجو في موقف جيد بعدما جمع ست نقاط من أول مباراتين، وذلك بعدما فجر مفاجأة مدوية بالفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي رداً على خطورة مواجهة بطل كأس ليبرتادوريس: «بوتافوجو فريق صعب للغاية مثل جميع الفرق التي تضم لاعبين برازيليين، إنهم يتميزون بمهارات هجومية وشخصية قوية في الملعب، وأداء دفاعي قوي».
وأضاف المدرب الأرجنتيني: «تنتظرنا مباراة نهائية، فهي بمثابة باب مفتوح وعلينا المرور منه».

دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
بوتافوجو
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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