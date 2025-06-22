إعلان قائمة مرشحي انتخابات «الدراجات» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُعلن اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات اتحاد الدراجات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، مساء غدٍ الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين في الدورة الانتخابية المقبلة 2025-2028، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من أحمد سعيد السويدي، وزايد ضيف الله العو، إلى جانب محمد سعد الصاوي مقرراً.

وبعد إعلان القائمة، يُفتح باب الطعون اعتباراً من 26 يونيو وحتى 1 يوليو، على أن تصدر قرارات البت فيها يوم 8 يوليو، وتُعلن بعدها في 9 يوليو القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات.

وتُعقد الجمعية العمومية الانتخابية، وهي المحطة الأبرز في العملية، يوم السبت 12 يوليو المقبل، حيث سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة الاتحاد خلال الدورة المقبلة، كما تتيح اللجنة للمرشحين تقديم الطعون على نتائج الانتخابات من 14 إلى 16 يوليو، قبل أن تُعلن قرارات الطعون النهائية يوم 23 يوليو، على أن تُعتمد النتائج رسمياً في 24 من الشهر ذاته.

ويأتي تنظيم انتخابات اتحاد الدراجات في إطار العمل بالنظام الانتخابي الجديد الذي حدده الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، الذي أعدّته وزارة الرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، واعتمدته الاتحادات الرياضية استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة ولائحته التنفيذية.

ويُشكل النظام الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، حيث تضمّن الدليل 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسية، تشمل الهيكل التنظيمي وآليات الانتخابات وإدارة الموارد وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تنظيمية لعمل مجالس الإدارة وتقييم الأداء.

ومن أبرز ملامح الإصدار الجديد، ما نصّت عليه المادة 49 بشأن تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة، إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط مراعاة التوازن بين الجنسين (رجل وامرأة)، بما يعكس توجهاً نحو المرونة الإدارية والكفاءة التشغيلية في إدارة الاتحادات.