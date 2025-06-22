ألكاراز يُحرز لقب «كوينز» للتنس

لندن (أ ف ب)

توّج الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً بلقبه الثالث توالياً والخامس هذا الموسم والثاني في دورة كوينز العشبية الإنجليزية في كرة المضرب (500 نقطة)، وذلك بفوزه الصعب على التشيكي ييري ليهيتشكا الثلاثين 7-5 و6-7 (5-7) و6-2 اليوم في النهائي، ليتحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، حيث فاز باللقب في العامين الماضيين.

وبثأره من ليهيتشكا الذي أقصاه هذا العام من ربع نهائي دورة الدوحة، عزز ألكاراز أطول سلسلة انتصارات في مسيرته بعدما حقق فوزه الثامن عشر توالياً، امتداداً من دورة روما لماسترز الألف نقطة وبطولة رولان جاروس اللتين أحرز لقبيهما على حساب الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً، حتى كوينز.

وبات ألكاراز الذي يتحضر للدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون المقررة بين 30 يونيو و13 يوليو، ثاني إسباني يحرز لقب دورة كوينز مرتين (الأولى عام 2023) بعد فيليسيانو لوبيس، الذي توّج بها عامي 2017 و2019، رافعاً رصيده لهذا الموسم إلى خمسة ألقاب وإلى 21 في مسيرته الشابة.

وبات الإسباني خامس لاعب فقط يفوز بأربعة ألقاب أو أكثر على الملاعب العشبية (كوينز 2023 و2025 وويمبلدون 2023 و2024) بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش (8) والإيطالي ماتيو بيريتيني (4) والأميركي تايلور فريتس (4) والفرنسي نيكولا ماهو (4).