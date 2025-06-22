ديكو: تير شتيجن لا يضمن مكانه في تشكيلة برشلونة!

مدريد (د ب أ)

أكد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق لم يحصل على أي ضمانات ليكون الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد برشلونة بطل الدوري الإسباني مع خوان جارسيا حارس مرمى غريمه إسبانيول، ومن المتوقع أيضاً بقاء فويتشيك تشيزني بعد عودته من الاعتزال ليحل محل تير شتيجن المصاب في الموسم الماضي.

كما يعد إيناكي بينيا خيارًا آخر تحت تصرف الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة. قال ديكو لصحيفة «لا فانجارديا» اليوم: «مهمتي هي إعداد أفضل قائمة ممكنة لمدرب الفريق».

وأضاف: «فليك هو صاحب القرار في تحديد من يشارك في المباريات».

واختتم ديكو: «أحترم مارك تير شتيجن كثيراً، ولكن ضم خوان جارسيا هو قرار من أجل الحاضر والمستقبل».