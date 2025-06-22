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الرياضة

شاهد على 93 عاماً من تاريخ «الملكي».. وفاة العضو رقم 1 في الريال

شاهد على 93 عاماً من تاريخ «الملكي».. وفاة العضو رقم 1 في الريال
22 يونيو 2025 21:32

معتز الشامي (واشنطن)

توفي سيرجيو نييتو دياز ألبو، اليوم، العضو رقم 1 في نادي ريال مدريد، عن عمر ناهز 100 عام و266 يوماً. وأعرب ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة نييتو، وتقدم النادي بعميق التعازي لعائلته والمقربين منه وجميع المدريدين.
ورحل سيرجيو دون معاناة، وبعد أيام قليلة من شعوره بإرهاق أكثر من المعتاد، حيث أكدت عائلته أنه «لم يتألم»، وأنه رحل بسلام وسعادة، لأن ريال مدريد منحه ما يصل إلى 15 لقباً أوروبياً.

 

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وشهد نييتو جميع ألقاب الريال الأوروبية من أول كأس أوروبية عام 1956 إلى النسخة الخامسة عشرة الأخيرة عام 2024، نظرا لأن والده كان قد ضمّه إلى النادي الذي يعشقه عام 1932 (كان عضوا فيه لمدة 93 عامًا!)، وشهد فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 11-1 في كأس الملك (1943)، بمناسبة مئوية ميلاده، قال لصحيفة «آس» الإسبانية «لم أتخيل يوما أنني سأبلغ هذا العمر، ولكن لا بد أن تشجيع ريال مدريد يجعلك أقوى».
وكان سيرجيو نييتو عضواً في نادي المئة، الذي يضم أول 100 عضو في ريال مدريد، كما أعرب عن امتنانه لريال مدريد بعد إهدائه قميص الفريق الذي يحمل اسمه ورقم 1 والذي وصل إلى منزله في عيد ميلاده المئة (29 سبتمبر 2024).
وكانت بطاقته، رقم 1، رمزا لتفانيه مدى الحياة للنادي، حيث رافق ملعب سانتياجو برنابيو منذ بداياته، وشهد عصوره الذهبية، من دي ستيفانو إلى حقبة النجوم، وصولا إلى النجاحات الأخيرة بقيادة كارلو أنشيلوتي.

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