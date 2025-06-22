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الرياضة

يوفنتوس يُقصي الوداد من مونديال الأندية بـ«رباعية»

يوفنتوس يُقصي الوداد من مونديال الأندية بـ«رباعية»
22 يونيو 2025 22:19

فيلادلفيا (أ ف ب)

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أقصى يوفنتوس الإيطالي بقيادة مهاجمه التركي الشاب كينان يلديز، الوداد المغربي من مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه عليه 4-1 على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، ليقترب «اليوفي» من التأهل للدور الثاني رسمياً.
وكان يلديز خلف الهدف الأول ليوفنتوس بتسديدة غيّر المدافع عبد المنعم بوطويل اتجاهها ودخلت شباكه بالخطأ (6)، قبل أن يسجل التركي هدفين آخرين في الدقيقتين 16 و69 ويضيف البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش الرابع (90+4 من ركلة جزاء)، فيما سجل الجنوب أفريقي ثيمبنكوسي لورتش هدف الوداد الوحيد (25)، وودّع الوداد المسابقة قبل الجولة الثالثة.
ولا يزال الوداد يبحث عن فوزه الأول في المسابقة بعد مشاركته فيها عامي 2017 و2022.
وعلى الرغم من الفوز، فشل يوفنتوس في تحقيق انتصارين متتاليين بشباك نظيفة، وذلك منذ أغسطس العام الماضي.
وتمكن يلديز من التوغّل بين المدافعين بعد تمريرة من الفرنسي كيفيرين تورام وتسديد كرة غيّر بوطويل اتجاهها نحو أقصى الجهة اليسرى للمرمى (6).
وأضاف يلديز الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعدما تسلّم من دون مراقبة كرة من المتوغّل كامبياسو (16).
وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها الدولي التركي في ثلاث مباريات متتالية بقميص يوفنتوس ضمن مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في 2023.
وقلّص لورتش الفارق حين وضعه الدولي السابق نور الدين أمرابط بمواجهة المرمى بتمريرة جميلة ليسدد الكرة في الشباك (25).
وأنهى يلديز آمال الوداد في العودة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في المباراة، والثالث في النسخة الحالية للمسابقة، بعد تمريرة من موانيه، فراوغ عبد المنعم بوطويل مسددًا على يسار الحارس بن عبيد (69).
وأكمل فلاهوفيتش الرباعية بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد عرقلته من البرازيلي جيليرمي فيريرا (90+4).

يوفنتوس
الوداد المغربي
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