ناميبيا بطل النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة

دبي (الاتحاد)



تُوِّجَ منتخب ناميبيا بلقب النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة «نتبول» 2025، التي استضافتها دبي للمرة الأولى، وأقيمت منافساتها في صالة نادي النصر، ونظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة الشبكة بالتعاون مع «فالكون»، وبرعاية شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات.

وكرّم الفائزين كل من سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالرحمن الهاشمي، رئيس اتحاد كرة الشبكة، وفرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات في دبي القابضة، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز منتخب ناميبيا بلقب البطولة بعد تغلبه على منتخب سنغافورة الذي حل في المركز الثاني بنتيجة 62 - 53، وحل منتخب كينيا في المركز الثالث بعد فوزه على فريق أيرلندا بنتيجة 46 – 37، فيما حل منتخب الإمارات في المركز الخامس بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة 65–48.