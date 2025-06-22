«العين ماسترز» تكشف عن الشعار الرسمي

العين (الاتحاد)



كشفت اللجنة المنظمة عن الشعار الرسمي لبطولة العين ماسترز 2025، وذلك بالتزامن مع وصول العد التنازلي إلى 100 يوم على انطلاق الحدث الأبرز في رياضة الريشة الطائرة على مستوى المنطقة، والوحيد ضمن جولات الاتحاد الدولي للعبة في الشرق الأوسط.

ويعكس الشعار، الذي جاء بتدرجات من اللونين البنفسجي والذهبي، تراث مدينة العين العريق وتطلعاتها المستقبلية، حيث يتضمن صورة لريشة الطائرة إلى جانب معالم المدينة الشهيرة، مثل الحصن التاريخي وجبالها الشامخة، في تجسيد مثالي لتلاقي الرياضة والثقافة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة العين ماسترز 2025، وهي جزء من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي العالمية (فئة سوبر 100)، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2025 في نادي العين.

وتُنظم البطولة من قبل اتحاد الريشة الطائرة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، حيث سيستقطب الحدث 250 لاعباً ولاعبة من 55 دولة، يتنافسون على نقاط تصنيف مهمة في طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية – لوس أنجلوس 2028. وتعد هذه النسخة الأولى من نوعها التي تستضيف فيها مدينة العين، مدينة الواحات والثقافة، بطولة بهذا المستوى من بطولات الاتحاد الدولي، لتضيف إلى سحرها الطبيعي والثقافي – من واحات خضراء إلى جبل حفيت الشهير – بعداً جديداً من الإثارة والمتعة لعشاق اللعبة والزوار.

من جانبها، قالت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة: «نفخر باستضافة العين للبطولة الوحيدة ضمن جولات الاتحاد الدولي في المنطقة، وبطولة العين ماسترز ليست مجرد منافسة عالمية، بل هي منصة مهمة لنشر اللعبة في الدولة، وإلهام الأجيال الصاعدة من اللاعبين، وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الريشة الطائرة العالمية، وإطلاق الشعار اليوم هو بداية رحلة مثيرة نترقب من خلالها تقديم صورة مشرفة لمدينة العين أمام العالم».

من جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقسم الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «بطولة العين ماسترز تجسد التزامنا المتزايد في جعل أبوظبي وجهة رائدة للرياضة العالمية، وتعكس رؤيتنا لتطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة، ونحن فخورون بدعم هذا الحدث البارز ونتطلع إلى آثاره الإيجابية بعيدة المدى على مستقبل اللعبة في الإمارات».

وسجل لاعبو الإمارات في السنوات الأخيرة حضوراً متصاعداً على الساحة الدولية، حيث حققت اللاعبتان تابيا عمر وميشا عمر إنجازاً تاريخياً، باعتبارهما أول من يمثل الدولة في بطولة العالم للريشة الطائرة 2025 في باريس، في خطوة تعتبر مفصلية في مسيرة اللعبة على مستوى الدولة والمنطقة.

وفي النسخة القادمة من بطولة العين ماسترز، ستكون الأنظار موجهة إلى اللاعبين المحليين، الذين سيطمحون للتألق على أرضهم وأمام جماهيرهم. ومع بدء العد التنازلي، تتصاعد وتيرة التحضيرات في المدينة استعداداً لاستقبال هذا الحدث العالمي، في أجواء من الترقب والحماس، وتتضمن خطة الترويج للبطولة إطلاق سلسلة من الفعاليات المجتمعية والمدرسية في إمارة أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، تهدف إلى نشر ثقافة الريشة الطائرة في أوساط الشباب، واكتشاف وصقل المواهب الواعدة في الدولة.