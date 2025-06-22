إقرار مشاركة «الحارس المُقيم» في مسابقات «الفريق الأول»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



اعتمدت رابطة المحترفين التعديلات الجديدة على لوائح قيد ومشاركة اللاعبين في مسابقات الرابطة للموسم الكروي 2026-2025، والتي تشمل دوري أدنوك للمحترفين، دوري المحترفين تحت 23 عاماً، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار.

شملت التعديلات الأبرز السماح بمشاركة «الحارس المقيم» مع الفريق الأول في مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار للمرة الأولى، بجانب استمرار مشاركته في دوري تحت 23 على غرار الموسم الماضي.

وبحسب اللوائح الجديدة، يُسمح في مسابقات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسوبر إعمار بتسجيل 10 لاعبين من الأجانب والمقيمين في قائمة المباراة، على ألا يزيد عددهم داخل الملعب على 8 لاعبين، كما اشترطت أن يكون حارس المرمى مسجلاً من أي فئة بخلاف الأجانب، وفي حال خروجه أو طرده لا يُسمح باستبداله بحارس من فئة الأجانب، إلا في حالة عدم توفر تبديلات متبقية.

أما في «دوري تحت 23»، فتم السماح بتسجيل حارس مقيم من مواليد 2005 وما بعد، شرط أن يكون مسجلاً من الموسم السابق، وفي حال تسجيل حارس جديد، يجب أن يكون من مواليد 2006 أو ما بعد، ويُحتسب ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وتُتيح اللوائح تسجيل 10 لاعبين كحد أقصى في «دوري تحت 23» من الفئات التالية: اللاعبون المقيمون ممن أتموا 16 عاماً ومسجلون في قوائم النادي، اللاعب المحلي المقيم من مواليد 2005. 7 لاعبين كحد أقصى من قائمة الفريق الأول من مختلف الفئات، وحارس مرمى واحد فقط من الفريق الأول يُحتسب ضمن العدد، ولا يُسمح بوجود أكثر من 7 لاعبين من هذه الفئات على أرض الملعب في وقت واحد، كما لا يُسمح بحارس مرمى أجنبي في حال الطرد أو الخروج، باستثناء الحالات التي لا تتبقى فيها استبدالات.

يذكر أن التعديلات في التعميم السنوي لقيد وتسجيل اللاعبين الصادر عن اتحاد الكرة، أقرت زيادة عدد اللاعبين المقيمين في فئة تحت 23 عاماً من 6 إلى 8 لاعبين، وتم تقسيم هذه الفئة على النحو التالي: 4 لاعبين من مواليد 2002 وما بعد، ولاعبان من مواليد 2005، ولاعبان من مواليد 2005، بشرط إتمامهم 3 مواسم تسجيل في الدولة، على أن يكونوا بين عمر 15 إلى 21 عاماً.

كما سمح التعميم بتسجيل حارس مرمى مقيم، بشرط أن يكون من مواليد 2006 وما فوق، على أن يُحتسب ضمن عدد اللاعبين المسجلين في فئة المقيمين.

ويسمح لكل نادٍ في دوري المحترفين بتسجيل 25 لاعباً في الفريق الأول، منهم 15 لاعباً من المواطنين وأبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة، و5 لاعبين من فئة المقيمين، و5 لاعبين من فئة الأجانب، أما في فئة تحت 23 عاماً، فتُسجل قائمة من 30 لاعباً كحد أقصى، موزعة على 22 لاعباً من المواطنين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، و8 لاعبين من فئة المقيمين.