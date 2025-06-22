نهيان بن مبارك يشهد الاحتفال بـ«اليوم العالمي لليوجا»

أبوظبي (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الحادي عشر لليوجا، والتي أقيمت في إطار «صيف أبوظبي الرياضي» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة أدنيك، وبالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة، تحت شعار هذا العام: «اليوجا من أجل أرض واحدة وصحة شاملة».

وجمعت الفعالية أكثر من ألف مشارك من مختلف الجنسيات والثقافات، في مشهد يعكس روح الانفتاح والتعايش، الذي يميز مجتمع الإمارات.







وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث السنوي، مشيداً بالدور الذي تلعبه رياضة اليوجا في تعزيز التوازن بين العقل والجسد، ومؤكداً على عمق الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال معاليه: «يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي لليوجا، الذي يجسد التزامنا المستمر تجاه هذه الممارسة العريقة، التي تنبع من الحكمة الهندية، وتجد صداها بين شعوب العالم المحبة للخير والسلام. إن حضورنا المشترك هذا الصباح هو شهادة حية على عمق الصداقة بين الهند ودولة الإمارات، والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والسياسة والثقافة والمجتمع».

وأضاف معاليه: «نحتفل اليوم في دولة الإمارات بقيم التعاطف والحوار والسلام والاحترام المتبادل، وهي القيم ذاتها التي تعززها رياضة اليوجا، والتي تسهم بدورها في بناء مجتمعات متماسكة تعي دور الفرد في علاقته بالمجتمع والبيئة».

وأشار معاليه إلى أهمية شعار هذا العام «اليوجا من أجل أرض واحدة وصحة شاملة»، مؤكداً أن رفاه الإنسان لا يمكن فصله عن صحة كوكبنا، وقال: «تعلمنا اليوجا كيف نصغي إلى أنفسنا وإلى بعضنا البعض، وإلى العالم من حولنا».

وأضاف معاليه: «ليس من قبيل المصادفة أن يحظى هذا الاحتفال بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وأن يشارك فيه الطلبة والأسر، فذلك يعكس إيماننا العميق بأن رعاية العقول والأجساد منذ سن مبكرة تصنع مجتمعات قوية ومتراحمة».

واختتم معاليه كلمته قائلاً: «إن هذا اليوم العالمي مناسبة لنعبر عن امتناننا وشكرنا، لا سيما لدولة الهند ولدولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مبادرته بإطلاق هذا اليوم في عام 2014، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، من معلمين وممارسين وقيادات مجتمعية. أنتم تسهمون في نشر التسامح وترسيخ السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب. دعونا نغادر اليوم ونحن نحمل معنا روح الوحدة، مؤمنين بأننا كأسرة بشرية واحدة قادرون على صون كوكبنا وتعزيز صحة الإنسان على حد سواء».

من جانبه، عبّر طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بنجاح الحدث، مؤكداً أن الإقبال الكبير من مختلف فئات المجتمع يعكس الوعي المتزايد بأهمية اليوجا كنمط حياة صحية، وقال: «أكثر من ألف مشارك من ثقافات متعددة يشكلون إنجازاً جديداً يعزز مسيرة الرياضة المجتمعية في أبوظبي، ويعكس التفاعل الحقيقي مع مبادرات المجلس الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز أنماط الحياة النشطة».

وشهدت الفعالية حضور عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة، تقدمهم سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا، وألكسندر موستروكول، سفير جمهورية مونتينيجرو، وألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية البيرو، وطارق أحمد، سفير جمهورية بنجلاديش، وإميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا، وأندرس هانسن، سفير مملكة الدنمارك.

كما حضر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وسعيد العاجل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة ونائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسيف الراشدي، مدير إدارة التشريفات والعمليات في أدنيك، ولاعبة التنس العالمية الهندية سونيا ميرزا.