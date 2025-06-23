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الرياضة

مونديال الأندية.. العين يودع بخسارة ثقيلة أمام سيتي

مونديال الأندية.. العين يودع بخسارة ثقيلة أمام سيتي
23 يونيو 2025 08:24

أتلانتا (رويترز)

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ودع العين كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد خسارته الثقيلة 6-صفر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة اليوم الاثنين.وسجل لاعب الوسط الألماني إيلكاي جندوجان هدفاً في كل شوط في انتصار سهل لمانشستر سيتي على بطل آسيا السابق، ليتأهل الفريق الإنجليزي لدور الستة عشر إلى جوار يوفنتوس الإيطالي. وأضاف الشاب كلاوديو إتشفيري هدفاً رائعاً من ركلة حرة وأحرز النرويجي إيرلينج هالاند ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لينهي الشوط بنتيجة 3-صفر. وبالإضافة لهدف جندوجان الثاني في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من زميله برناردو سيلفا، سجل البديلان أوسكار بوب والوافد الجديد رايان شرقي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 84 و89 على التوالي. وارتفع رصيد سيتي إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متأخراً بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر، الذي سحق الوداد البيضاوي المغربي 4-1 أمس. وودع الوداد والعين البطولة مبكراً بعدما ظل رصيدهما من دون نقاط من مباراتين، قبل لقاء الفريقين يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة. وسيلتقي سيتي ويوفنتوس في الجولة الأخيرة في أورلاندو يوم الخميس أيضاً لتحديد متصدر المجموعة.

العين
مانشستر سيتي
كأس العالم للأندية
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