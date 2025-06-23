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الرياضة

«السابعة» تبتسم لأوكلاهوما.. ثاندر يخطف لقب «السلة الأميركي» من بيسرز

«السابعة» تبتسم لأوكلاهوما.. ثاندر يخطف لقب «السلة الأميركي» من بيسرز
23 يونيو 2025 08:37

أوكلاهوما(د ب أ)

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بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي

توج فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بلقب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه) للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على إنديانا بيسرز، في المباراة السابعة (الأخيرة) ضمن سلسلة مواجهاتهما بالدور النهائي للمسابقة. وفاز ثاندرز بنتيجة 103 / 91 على ضيفه بيسرز، صباح اليوم، ليحقق فوزه الرابع على منافسه، الذي حقق 3 انتصارات فقط في سلسلة مبارياتهما بالدور النهائي. واتسمت المباراة بالندية خلال الفترتين الأولى والثانية، حيث انتهى النصف الأول من اللقاء بتقدم بيسرز 48 / 47، قبل أن يفرض ثاندر سيطرته على الفترتين الثالثة والرابعة، ويفوز على خصمه بفارق 12 نقطة، ويحصل على اللقب هذا الموسم. وفاز بيسرز 111 / 110 على ثاندر في أولى مواجهاتهما بالنهائي، ثم فاز ثاندر 123 / 107 في اللقاء الثاني، لكن بيسرز انتصر في المباراة الثالثة بنتيجة 116 / 107. وعادل ثاندر الكفة، عقب فوزه باللقاء الرابع بنتيجة 111 / 104، وتغلب على منافسه في المباراة الخامسة بنتيجة 120 / 109، لكن بيسرز فاز بالمواجهة السادسة بنتيجة 108 / 91، ليحتكما للقاء السابع والحاسم، الذي منح اللقب لثاندر في النهاية. وتنص لائحة المسابقة على إقامة الأدوار الإقصائية بنظام (بلاي أوف)، حيث تقام 7 لقاءات بين أي فريقين، على أن يحسم المواجهة الفريق الذي يحقق 4 انتصارات على الآخر.

دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
إنديانا بيسرز
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