المكسيك تضرب موعداً نارياً مع السعودية في الكأس الذهبية

واشنطن(د ب أ)

ضرب منتخب المكسيك موعداً مع المنتخب السعودي في دور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف). وتعادل المنتخب المكسيكي من دون أهداف مع منتخب كوستاريكا، صباح اليوم، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا، التي شهدت أيضاً تعادل منتخب سورينام مع منتخب جمهورية الدومينيكان بالنتيجة ذاتها. وبقي منتخب المكسيك في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب كوستاريكا، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما احتل منتخبا جمهورية الدومينيكان وسورينام المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة. وكان منتخبا المكسيك وكوستاريكا ضمنا التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، منذ الجولة الماضية، حيث لعبا مباراتهما من أجل تحديد متصدر ووصيف المجموعة. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المكسيكي مع نظيره السعودي، الذي حصل على المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، في دور الثمانية، في حين يلتقي المنتخب الكوستاريكي مع منتخب الولايات المتحدة، الذي تربع على قمة ترتيب المجموعة الرابعة، بالدور نفسه. يشار إلى أن منتخب السعودية يشارك في بطولة الكأس الذهبية لأول مرة، بعد حصوله على بطاقة دعوة.