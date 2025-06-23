طفلة مغربية تحصد علامة «المشجع المليون» في مونديال الأندية

معتز الشامي (واشنطن)

لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعكس أرقاماً تثبت النجاح الكبير لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أميركا، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، وأعلن فيفا عن الوصول إلى مليون مشجع حضروا مباريات البطولة مع انتهاء الجولة الأولى، ووصول الثانية لمرحلة المنتصف، ووصل عدد الحضور التراكمي المليون مشجع مع مباراة يوفنتوس ضد الوداد المغربي، وفق أرقام فيفا. وقد كانت التذكرة رقم مليون من حيث الحضور ودخول الملعب، من نصيب الطفلة المغربية رشيدة العماري، التي حضرت لدعم الوداد أمام يوفنتوس مع أسرتها أمس. وقال فيفا عبر موقعه الرسمي: «كان للجماهير دورٌ محوري في نجاح كأس العالم للأندية، حيث خلقوا أجواء رائعة في المدرجات، وفي جميع أنحاء المدن المضيفة، وقد مر أكثر من مليون متفرج عبر بوابات الدخول، وقد وصل هذا العدد إلى مليون متفرج خلال مباراة يوفنتوس ضد الوداد البيضاوي على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا» وكانت المتفرجة رقم مليون في البطولة من نصيب رشيدة العماري، وهي مشجعة شابة لفريق الوداد البيضاوي، تعيش في ولاية فرجينيا الأميركية، ولم يسبق لها أن شاهدت مباراة مباشرة في ملعب قبل مباراة الوداد مع العملاق الإيطالي، حيث أكدت أن البطولة التي تضم 32 فريقاً، أتاحت لها فرصة مشاهدة فريقها يلعب لأول مرة، وكانت تنتظر هذه اللحظة منذ تأهل الفريق المغربي. وأضافت: «أنا هنا في فيلادلفيا، لأن والديّ أخبراني قبل عامين أن الوداد سيلعب في الولايات المتحدة، وكنت متحمسة للغاية، لأنني أردت مشاهدة فريقي يلعب، وأنها ستكون أول مرة أذهب فيها إلى ملعب، وأود أن أشجع فريقي بكل قوتي».وتابعت: «كأس العالم للأندية تتيح فرصة أخرى للعائلات المقيمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي تشجع الوداد، لمشاهدة فريقها يلعب دون دفع آلاف الدولارات للسفر إلى بلد آخر لمشاهدته، وكنت أُشاهد البطولة على التلفاز وقنوات أخرى، لكن مشاهدة كأس العالم للأندية هنا على أرض الواقع تُعدّ فرصة رائعة مع أعظم فرق العالم» وبلغ أكبر حضور جماهيري حتى الآن 80.619 ألف متفرج لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في ملعب روز بول في لوس أنجلوس في الجولة الأولى من البطولة، ثم 70,248 في مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، بملعب بنك أوف أميركا، شارلوت، و63,587 لمباراة بايرن ميونيخ ضد بوكا جونيورز، ملعب هارد روك، ميامي، ثم 62,415 لمباراة ريال مدريد ضد الهلال، في ملعب هارد روك، ميامي، و60,927 لمباراة الأهلي المصري ضد إنتر ميامي، ملعب هارد روك، ميامي، ولا يزال هناك الكثير من الإثارة المتوقعة، ومضاعفة كل تلك الأرقام، خلال الفترة المقبلة.