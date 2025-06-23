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الرياضة

لماذا ترتدي الكلاب البوليسية أحذية خاصة في مونديال الأندية؟

لماذا ترتدي الكلاب البوليسية أحذية خاصة في مونديال الأندية؟
23 يونيو 2025 10:06

معتز الشامي (واشنطن)

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خيم الطقس المتطرف على بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأميركية، وامتد تأثير الطقس الحار ليس فقط على اللاعبين والجماهير، بل وصل إلى الحيوانات، حيث ترتدي الكلاب البوليسية أحذية خاصة لحماية أقدامها من الأرصفة الساخنة، وتعني قواعد الأمن في البطولة أن جميع حافلات الفرق والموظفين، يجب أن تمر عبر نقاط التفتيش مثل أي شخص آخر. ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 30 درجة مئوية وإصدار السلطات المحلية تحذيراً صحياً باللون الأحمر، يتم تزويد الكلاب البوليسية بأحذية واقية، كما ترتدي الكلاب التي تلهث وتتجول في ملاعب كأس العالم للأندية أحذية بلاستيكية، لتجنب تعرض أقدامها للحروق نتيجة سخونة الأرضيات والأرصفة. ومن المتوقع أن يصبح الطقس في الولايات المتحدة الأميركية أكثر حرارة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يزيد من معاناة الفرق، وخاصة التي تخوض مبارياتها وقت الظهيرة في ملاعب غير مغطاة، وتحدث النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن خروجه من المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن، وهو يعاني «تشنجاً» بسبب الجفاف، في هذه الأثناء، شاهد لاعبو بروسيا دورتموند البدلاء مباراة فريقهم أمام صنداونز الجنوب أفريقي من داخل غرفة الملابس، لتجنب الجلوس في مقاعد البدلاء غير المغطاة في ملعب TQL في سينسيناتي، وهناك مخاوف أيضاً من أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة بمشاركة 48 فريقاً في الصيف المقبل قد تتأثر سلباً بارتفاع درجات الحرارة.

كأس العالم للأندية
هاري كين
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
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