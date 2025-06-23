25 تسديدة تكشف عن أزمة الريال «المتجددة» بعد 11 عاماً

معتز الشامي (واشنطن)

حقق ريال مدريد أول فوز له تحت قيادة تشابي ألونسو، ليضع قدماً في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025، بفوزه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-1، أمس الأحد، وطُرد راؤول أسينسيو بعد 7 دقائق فقط، لكن خبرة الريال حسمت الفوز لصالحه، رغم تسجيل إلياس مونتييل هدفاً متأخراً، بعد أن اصطدمت تسديدته بأوريلين تشواميني محرزاً هدف الشرف. ولا يلتقي ريال مدريد وباتشوكا وجهاً لوجه في كثير من الأحيان، نظراً للمسافة بين إسبانيا والمكسيك، لكنهما التقيا بنهائي كأس الإنتركونتيننتال في ديسمبر 2024، ولم تكن الأمور سهلة بالنسبة لريال مدريد، حيث سدد تسديدة واحدة فقط على المرمى، وهو نفس عدد تسديدات باتشوكا، لكن جودة الريال في الخط الهجومي حسمت المباراة لصالحه 3-0، عن طريق كيليان مبابي، ورودريجو، وفينيسيوس جونيور. وعانى ريال مدريد دفاعياً في الموسم الماضي، كما يتضح من شرائه لقلب دفاع بورنموث دين هويسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، والظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ولكن العلامات المبكرة تشير إلى أن المشاكل لا تزال قائمة، وبعد تعادله 1-1 مع الهلال السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة، كان ريال مدريد محظوظا بعدم التأخر أمام منافسه المكسيكي. وسدد باتشوكا 25 تسديدة، وهو أكبر عدد من التسديدات واجهه ريال مدريد في مباراة مدتها 90 دقيقة منذ عام 2014. وهذا يعني 38 تسديدة واجهها الفريق في أول مباراتين لألونسو في قيادة الفريق، وسدد ريال مدريد 27 تسديدة في مباراتيه مع تشابي ألونسو، وهو ثاني أقل عدد له بعد أول مباراتين مع نفس المدرب في جميع المسابقات منذ موسم 2009/201010 على الأقل (مع المدرب جولين لوبيتيجي، 24 تسديدة)، كما أصبح راؤول أسينسيو أول لاعب أوروبي يُطرد ويتسبب في ركلة جزاء في نفس نسخة كأس العالم للأندية، وانتهى الأمر بأوريلين تشواميني، الذي كان لاعب خط وسط، إلى الانتقال إلى مركز قلب الدفاع مع طرد أسينسيو، مع قيام حارس المرمى تيبو كورتوا بـ 10 تصديات على مدار 90 دقيقة. وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز، ويستعد الآن لمباراته الأخيرة في دور المجموعات الأسبوع المقبل، عندما يواجه سالزبورج، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ومنحت أهداف جود بيلينجهام، وأردا جولر، وفيديريكو فالفيردي، الفريق الملكي صدارة المجموعة الثامنة. وقاد جونزالو جارسيا خط الهجوم مجدداً، ومرر الكرة إلى جولر ليسجل هدفاً رائعاً، حيث أصبح جارسيا، 21 عاماً، والذي سجل ضد الهلال بالمباراة السابقة، أول لاعب يساهم في التسجيل في أول مباراتين له كأساسي مع ريال مدريد في جميع المسابقات، منذ خوسيلو ماتو في عام 2023 (هدفان أيضاً). وبعمر 20 عاما و57 يوماً، أصبح جولر أصغر لاعب يسجل 10 أهداف لصالح ريال مدريد في جميع المسابقات منذ موسم 2009-2010 على الأقل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لفينيسيوس جونيور في عام 2020 (20 عاماً و80 يوماً).