ترينيداد وتوباجو تمنح السعودية البطاقة الذهبية

لوس أنجلوس(أ ف ب)

في نيفادا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.وكانت ترينيداد وتوباجو البادئة بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة العاشرة عبر مهاجم مونترال الكندي دانتي سيلي، وأدركت السعودية التعادل مطلع الشوط الثاني بوساطة مهاجم أهلي جدة فراس البريكان. وحققت السعودية الأهم بتعادلها كونها كانت بحاجة إلى نقطة واحدة لبلوغ ربع النهائي، بعدما استهلت مشوارها في المسابقة القارية بفوز على هايتي 1-0، قبل أن تسقط أمام الولايات المتحدة المضيفة 0-1 في الجولة الثانية. ويشارك المنتخب السعودي في البطولة القارية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة في أغسطس 2024، بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتحاد كونكاكاف توفر الدعم للمسابقات التي ينظمها الأخير على صعيد المنتخبات والأندية للرجال، السيدات والشباب. وفي ديسمبر، أعلن كونكاكاف توجيه بطاقة دعوة للسعودية للمشاركة في نسختي 2025 و2027. وأنهى رجال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الدور الأول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، لتنتظرهم قمة نارية أمام المكسيك حاملة اللقب ومتصدرة المجموعة الأولى بتعادلها السلبي مع شريكتها كوستاريكا. وضمنت المكسيك صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام كوستاريكا بعدما تساويا نقاطاً برصيد سبع لكل منهما. وتلتقي كوستاريكا مع الولايات المتحدة متصدرة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب فوزها على هايتي بهدفين لهدف.