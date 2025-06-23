الزمالك يعلن تأسيس أكاديمية كرة قدم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مسؤولو نادي الزمالك المصري، بالتعاون مع أكاديمية المستقبل لكرة القدم، عن تأسيس أكاديمية الزمالك في أبوظبي، في شراكة بين الطرفين تم الكشف عنها أمس الأحد في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أبوظبي، بحضور الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس مجلس إدارة أكاديمية المستقبل، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، وحازم إمام عضو لجنة التخطيط بالنادي المصري. وتعد الخطوة الأولى من نوعها للزمالك في الدولة، وتفتح الأكاديمية أبوابها لجميع المواهب في العاصمة أبوظبي، مع إمكانية فتح فروع لها في بقية الإمارات، وتوفر أفضل المناهج التدريبية في كرة القدم. وأعرب الدكتور سعيد الحساني عن سعادته بهذه الشراكة، وقال: هذه مناسبة رياضية مميزة، والزمالك واحد من أكبر القلاع الرياضية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهو ليس مجرد نادي رياضي بل مؤسسة لها جذور عميقة وتاريخ مشرف في بناء الأجيال وصناعة الأبطال ونشر القيم الرياضية الرفيعة، ونحن حين نضع حجر الأساس لأكاديمية نادي الزمالك في أبوظبي، فإننا نحتفي بتعزيز هذا الدور وترسيخه في نفوس أبنائنا وبناتنا . وأضاف: إن بناء الإنسان واستثمار طاقات الشباب هو أهم أهدافنا، والرياضة بلا شك هي أحد أنبل وأهم الوسائل لتحقيق ذلك، وأكاديمية الزمالك في أبوظبي ستكون منارة لتخريج أجيال رياضية واعية ملتزمة، وتجمع بين المهارة والانضباط والانتماء للقيم الرياضية والإنسانية النبيلة. وتقدم الدكتور الحساني بالشكر، إلى إدارة نادي الزمالك وكل من ساهم في جعل هذه الشراكة أمراً واقعاً، متمنياً أن تكلل هذه الخطوة الرائدة بالنجاح وتحقق الأهداف المرجوة منها. من جهته قال أحمد سليمان: سعداء بافتتاح أكاديمية للنادي بأبوظبي، وأشكر الدكتور سعيد الحساني على حرصه على قيام الأكاديمية، التي تأتي ضمن خطط وتأسيس الأكاديميات، حيث قمنا بافتتاح أفرع في نصف محافظات مصر، ولدينا أكاديمية في السعودية، ونأمل أن نفتتح أفرع أخرى في بقية الدول العربية، وكذلك لدينا توجه لافتتاح أكاديميات في الدول الأفريقية. وثمن الدولي السابق حازم أمام تأسيس أكاديمية للنادي في أبوظبي بالذات، وقال: أشعر بالسعادة كلما أزور الإمارات وأعرف حجم الحب للزمالك في هذا البلد الطيب، وإنشاء الأكاديميات أمر جيد ومهم، ويساعد على تفريخ المواهب لكرة القدم في البلدين ودعم المنتخبات الوطنية وأتمنى التوفيق وأن نشاهد قريباً نجوماً من هذه الأكاديمية. وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي شهده عدد كبير من العائلات المصرية المقيمة في الدولة، ونجوم كرة قدم سابقين، وقدمه لاعب الزمالك الأسبق أحمد غانم سلطان الذي يشغل منصب مدير الأكاديمية الجديدة في أبوظبي، كرمت إدارة نادي الزمالك الدكتور سعيد الحساني، تقديراً لجهوده الكبيرة، ودوره المقدر في نجاح إطلاق أكاديمية الزمالك في أبوظبي. يذكر أن أحمد غانم قدم شرحاً تفصيلياً لإنشاء الأكاديمية والبرامج والخطط الفنية التي ستقدمها في المستقبل.