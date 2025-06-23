مونديال الأندية.. صدارة «رباعية» لترتيب الهدافين

فيلادلفيا(أ ف ب)

انضم التركي كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي) إلى الثلاثي جمال موسيالا، الفرنسي ميكايل أوليسه (بايرن ميونيخ الألماني)، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، في صدارة ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية حتى 13 يوليو، برصيد 3 أهداف لكل منهم.ويأتي في المركز الثاني بهدفين كل من الفرنسي كينجسلي كومان، توماس مولر (بايرن ميونيخ الألماني)، بجانب البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، والفرنسي راندال كولو موانيه (يوفنتوس الإيطالي)، وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وإيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي)، واللوكسمبورجي لياندرو باريرو (بنفيكا البرتغالي)، والبرتغالي بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، وإكرام راينرز (ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي)، والألماني إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) وضمت قائمة أصحاب الهدف الوحيد، رودريجو باتاليا، الأوروغوياني ميجيل ميرينتييل (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، والفرنسي ساشا بوي، الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، وجايير كونيا (بوتافوجو البرازيلي)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس، البرتغالي بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، والكوري الجنوبي كانغ-إن لي، سيني مايولو، والإسباني فابيان رويس، والبرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، واليوناني فانجيليس بافليديس، ريناتو سانشيس (بنفيكا البرتغالي)، كريستيان رولدان، السلوفاكي ألبرت روسناك (سياتل ساوندرز الأميركي)، والأوروجوياني جيورجيان دي أراسكاييتا، لويز أراوجو، والاس يان، دانيلو، برونو هنريكي (فلامنجو البرازيلي)، والإسباني سيرخيو راموس (مونتيري المكسيكي)، والأرجنتيني فالنتان كاربوني (إنتر ميلان الإيطالي)، وفاكوندو كوليديو، سيباستيان دريوسي، ماكسيميليانو ميسا (ريفر بلايت الأرجنتيني)، ويوسوكي ماتسو، ريوما واتانابي (أوراوا ريد دايموندز الياباني)، والبرازيلي لوكاس ريبيرو، ليبو موثيبا (ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي)، وجونزالو جارسيا (ريال مدريد الإسباني)، والبرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي)، والإسرائيلي أوسكار جلوخ، كريم أونيسيوو (سالزبورغ النمساوي)، وبراين جونزاليس، وإلياس مونتييل (باتشوكا المكسيكي)، وفيل فودن، والبلجيكي جيريمي دوكو، والأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري، النرويجي إيرلينج هالاند، والنروجي أوسكار بوب، الفرنسي ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا (إنتر ميامي الأميركي)، والإسباني سامو أجيهووا (بورتو البرتغالي)، والأرجنتيني فلاكو لوبيس (بالميراس البرازيلي)، والبلجيكي أكسيل فيتسل (أتلتيكو مدريد الإسباني)، والجزائري يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وفيليكس نميشا، والغيني سيرهو جيراسي، والإنجليزي جوبي بيلينجهام (بروسيا دورتموند الألماني)، والكولومبي جون أرياس، نوناتو، والأرجنتيني خوان بابلو، وماركوس دا سيلفا فرانسا (فلوميننسي البرازيلي)، والجنوب أفريقي ثيمبنكوسي لورتش (الوداد المغربي)، والإنجليزي جود بيلينغهام، التركي أردا جولر، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) وشملت قائمة أصحاب الأهداف العكسية، الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي)، وخوليسو موداو (ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أمام بروسيا دورتموند الألماني)، ونيكولاس أوتاميندي (بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام بنفيكا البرتغالي)، وعبد المنعم بوطويل (الوداد المغربي أمام يوفنتوس الإيطالي)